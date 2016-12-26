  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Kocaeli 7 °C

Tarihi hamam yeni yılda hizmete açılacak

»
Tarihi hamam yeni yılda hizmete açılacak
Kocaeli Valiliği'nin desteğiyle restorasyonu devam eden Karamürsel’in tarihine ışık tutacak 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Tarihi Karabali Hamamı 28  Ocak 2017 tarihinde hizmete açılacak.

MÜZE OLARAK HİZMETE AÇILACAK
Karamürsel Belediyesi tarafından Karabali Bey Camisi ve külliyesi içinde yer alan hamamın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun manevi mimarı olarak bilinen Şeyh Edebali'nin soyundan gelen "Kara Bali Bey İbn-i Ahmet" tarafından 1527 yılında yaptırılan külliye, cami, kervansaray, hamam, mektep ve çeşmeden oluşuyor. Gülaş inşaat LTD.ŞTİ tarafından ihale bedeli 384.743.04 TL’ye yapılan tarihi hamam için 365 gün iş süresi verilmişti. Tarihi hamamın restorasyonu ilk günkü orijinalliğine uygun malzeme ve proje ile yapılırken müze olarak kullanılması planlanan 4 Temmuz Mahallesinin eski hamam tarihi dokusunun yeniden kazandırılmasına öncülük edecek. Başkanı İsmail Yıldırım,  Ocak 2016'da başlayan tarihi Karabali Hamamı restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını, projenin tamamlanmasıyla birlikte tarihi hamamın müze yapılarak halka açılacağını söyledi. Öte yandan hamamın aslına uygun şekilde yenilendiğini vurgulayarak, "Acele ve yanlış kararlarla değil, zamanı gelen doğru ve emin adımlarla geleceğimize yönelik yatırımlar yapıyoruz. Bizler geçmişten aldığımız mirası tarihine uygun şekilde gelecek nesillere emanet edeceğiz." dedi.

Şennur YILDIZ

dsc_0635.jpgdsc_0624.jpgdsc_0631.jpg

Bu haber toplam 1835 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pedallar Sarıkamış şehitleri için çevrildi26 Aralık 2016 Pazartesi 10:10
  • Doğan,"Diyadin'de yaşam daha kaliteli hale getirilecek"25 Aralık 2016 Pazar 21:22
  • Kandıra spor salonuna şehit binbaşının adı verildi25 Aralık 2016 Pazar 17:15
  • Dikkat! Kar geliyor25 Aralık 2016 Pazar 17:00
  • Yine aynı manzara25 Aralık 2016 Pazar 16:45
  • İsmet İnönü ölümünün 43. yılında anıldı25 Aralık 2016 Pazar 16:36
  • İzmit'te Noel Bayramı kutlandı25 Aralık 2016 Pazar 16:35
  • KTO Başkanı Moralı, Başkan Baran’ı ziyaret etti25 Aralık 2016 Pazar 12:36
  • 2017’den herkesin dileği, kanlı terörün bitmesi25 Aralık 2016 Pazar 12:32
  • Metin Alan'ın acı günü25 Aralık 2016 Pazar 11:58
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıkıntılı günlerden geçeceğiz
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti