Tarihi hamam yeni yılda hizmete açılacak

Kocaeli Valiliği'nin desteğiyle restorasyonu devam eden Karamürsel’in tarihine ışık tutacak 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Tarihi Karabali Hamamı 28 Ocak 2017 tarihinde hizmete açılacak.

MÜZE OLARAK HİZMETE AÇILACAK

Karamürsel Belediyesi tarafından Karabali Bey Camisi ve külliyesi içinde yer alan hamamın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun manevi mimarı olarak bilinen Şeyh Edebali'nin soyundan gelen "Kara Bali Bey İbn-i Ahmet" tarafından 1527 yılında yaptırılan külliye, cami, kervansaray, hamam, mektep ve çeşmeden oluşuyor. Gülaş inşaat LTD.ŞTİ tarafından ihale bedeli 384.743.04 TL’ye yapılan tarihi hamam için 365 gün iş süresi verilmişti. Tarihi hamamın restorasyonu ilk günkü orijinalliğine uygun malzeme ve proje ile yapılırken müze olarak kullanılması planlanan 4 Temmuz Mahallesinin eski hamam tarihi dokusunun yeniden kazandırılmasına öncülük edecek. Başkanı İsmail Yıldırım, Ocak 2016'da başlayan tarihi Karabali Hamamı restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını, projenin tamamlanmasıyla birlikte tarihi hamamın müze yapılarak halka açılacağını söyledi. Öte yandan hamamın aslına uygun şekilde yenilendiğini vurgulayarak, "Acele ve yanlış kararlarla değil, zamanı gelen doğru ve emin adımlarla geleceğimize yönelik yatırımlar yapıyoruz. Bizler geçmişten aldığımız mirası tarihine uygun şekilde gelecek nesillere emanet edeceğiz." dedi.

Şennur YILDIZ