Tarihi su dolabında sona gelindi
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, geçen aylarda restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi su dolabında incelemelerde bulundu.
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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Stadyumu'nun yanında bulunan, restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi su dolabında incelemelerde bulundu. Duvar örme çalışmalarında sona gelinen tarihi su dolabında, çatı inşası ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Başkan Adnan Köşker tarihi su dolabının 400 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başladığımız tarihi su dolabında çalışmalar hızla devam ediyor. 400 yıllık tarihi değeri bulunan tarihi su dolabını aslına uygun bir şekilde restore ederek yeniden canlandırıyoruz. Tarih bizim tarihimiz ve bu tarihe bizler sahip çıkmalıyız ve kıymetini bilmeliyiz" dedi.
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Etiketler : Tarihi su dolabı, restorasyon, Gebze Stadyumu
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