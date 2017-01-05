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Tarihi Tepecik Camii restore ediliyor

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Tarihi Tepecik Camii restore ediliyor
Kentteki tarihi dokuya sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişle bugünü bir araya getiren tarihi yapıları yeniliyor.

Başiskele ilçesinde yer alan tarihi Tepecik Camii’ni bu kapsamda restore eden Büyükşehir Belediyesi, yapıya güç kazandırarak uzun yıllar hizmet etmesini sağlıyor. Çalışmada caminin tavan ahşapları söküldü. İç duvar sıvaları temizlenen yapıda uygulamalar devam ediyor. 

137 METREKARE

Tarihi Tepecik Camii 1277x1074 santimetre ölçülerine sahip. Ortalama 137 metrekare oturma alanı olan yapının beden duvarlarının kalınlığı 67-69 santimetre aralığında değişiyor. Camiye 9x2 santimetre ölçülerindeki son cemaat yerinden giriliyor. Ahşap sütunlar ardıç ağaçlarından yapılmış özgün mimari elemanı. Merkezi kubbe ahşap çıtalı tavan ile örtülü.

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