Tarihi Tepecik Camii şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihin bir döneminde insanların hayatında yer alan yılar geçtikçe bakımsızlıktan yıpranan tarihi değerdeki yapıları restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla hayata döndürüyor. Kimi zaman bir köşeye sıkışmış ahşap bir bina, kimi zaman da yosun tutmuş duvarlarıyla zamana direnen taş yapılar titiz çalışmalarla gelecek nesillere aktarılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla Başiskele Tepecik Mahallesi’nde yer alan Tepecik Camii’ni yeniliyor.

UZUN YILLAR HİZMET EDECEK

Tavan ahşap uygulamaları yer yer tamamlanan yapının pencere doğramaları atölyede devam ediyor. Yapının tretuvar uygulamaları ve denizlik tümleme çalışmaları tamamlandı. Yapının ahşap tavan motif uygulamaları ise sürüyor. Duvar boya ve avize montaj çalışmalarına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Restorasyon çalışmasıyla yapıya güç kazandıran Büyükşehir Belediyesi camiinin uzun yıllar hizmet etmesini sağlayacak.

137 METREKARE

Tarihi Tepecik Camii 1277 çarpı 1074 santimetre ölçülerine sahip. Ortalama 137 metrekare oturma alanı olan yapının beden duvarlarının kalınlığı 67-69 santimetre aralığında değişiyor. Camiye 9 çarpı 2 santimetre ölçülerindeki son cemaat yerinden giriliyor. Ahşap sütunlar ardıç ağaçlarından yapılmış özgün mimari elemanı. Merkezi ise kubbe ahşap çıtalı tavan ile örtülü.