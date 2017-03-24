Tarihin kalbi bu sempozyumda attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kent tarihine ışık tutmak amacıyla"Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu" düzenledi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Darıca'daki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu topraklarda yeşeren büyük medeniyeti temsil etmek ve bu medeniyetin eserlerini geleceğe aktarmak sorumluluğunda olduklarını söyledi.

Dördüncüsü düzenlenen tarih sempozyumlarının, 'ben'den 'biz'e, yerelden evrensele ve bilgiden bilince giden yolu açacağına inandığını vurgulayan Güzeloğlu, "Şüphesiz bir bilinç gerekliliği hepimiz için vardır ve zorunludur çünkü biz bir aidiyet taşıyoruz. Bu anlamda ait olduğumuz Türk-İslam medeniyetinin bu topraklarda neşvünema bulmasından bu yana, ürettiği maddi ve manevi bütün değerleri bilerek ve bilinçle geleceğe aktarma mesuliyetindeyiz." diye konuştu.

Vali Güzeloğlu, kuru kuruya bilinç talebi ve beklentisinin doğru olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bilgiye sahip değilseniz, bilinci ne üretebilirsiniz, ne de doğru bir yerde hareket edebilirsiniz. Yerel kültürel kimliklerin ve inşa ettikleri değerlerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru, kendinden önceki birikimleri eleştirel anlamda sentezleyen, içselleştiren ve onu bünyesine katarak, kendi değerleriyle zenginleştiren bir bütünlüğün adıdır. İnsan hayatına dokunan, maddi ve manevi özellik taşıyan bütün birikimler, medeniyet başlığının konusudur. Bu anlamda medeniyet tasavvurumuzu ve medeniyet geçmişimizi incelerken, zaman ve mekan, yani tarih ve coğrafya ikilemi üzerinde neler üretildiğini, neleri emanet alarak geleceğe aktarmak sorumluluğumuzu çok iyi idrak etmek mecburiyetindeyiz."

Tarihin, geçmişten alınan ilhamla geleceğe ışık tutan bir disiplin ve bakış açısı olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Bugün bu büyük milletin ve kutlu devletin inşa ettiği bir büyük medeniyetin, dünyaya hem söyleyeceği sözü hem de dünyanın ortaya koyduğu sorunlar ve çözemediği sıkıntılar karşısında önereceği modellemeleri, hala geçerli olan çözümlemeleri vardır. Eğer biz bunu hakkıyla temsil edemiyorsak, bunların aktarılmasında bir eksiklik bırakıyorsak, şüphesiz burada sorun, o büyük mirasta değil, onun taşıyıcısı olan bizlerdeki eksikliktir." şeklinde konuştu.

- "Dünü imar eden örnek insanları iyi tanımamız lazım"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da ülkelerin ve şehirlerin, tarih ve kültürleriyle var olduğunu anlattı. Dününü bilmeyenlerin, geleceğine ışık tutamayacağını ifade eden Karaosmanoğlu, "Dünü imar eden örnek insanları iyi tanımamız lazım. Tarihimizden çok önemli dersler çıkarmalıyız ve bugünümüze şekil vermeliyiz." dedi.

Sempozyumun düzenleme kurulu adına konuşan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi ise 4 yıldır düzenlenen sempozyumlar sonucu 10 bin sayfalık doküman, 600 makale ve 10 cilt kitabın ortaya çıktığını aktardı.

"Kurucu beylerin izinde Kocaeli tarihi" konseptiyle yola çıktıklarını belirten Selvi, "Bu yüzden Çoban Mustafa Paşa'yı da yeni bir şehir inşa edicisi olarak ele alıyoruz. Kurucu beylerden, yeni bir kültür inşa edici aşamasına gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Selvi, Türkiye'de bir şehir tarihi üzerine ara vermeden üst üste sempozyum yapmanın pek mümkün olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Burada 10 bin sayfalık bir şehir tarihi inşa etmek, gerçekten güç bir iştir ve bunların içinde konu tekrarını sağlamamak da çok büyük bir iştir. Bu sempozyuma 300'den fazla müracaat oldu ancak titiz bir çalışmayla, sunulabilecek nitelikte olsa da öncekilerle örtüşen yarıdan fazlasını çıkardık ve çok orijinal bir sempozyum özet kitapçığı hazırladık. Bugün 150 katılımcının bir araya geldiği bir sempozyum ortaya çıktı."

Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Mehmet Öz ve Prof. Dr. Suphi Saatçi sunum gerçekleştirdi.

26 Mart'ta sona erecek sempozyumda, Türkiye, Çin, Macaristan, Mısır, Kırgızistan, İtalya ve Hollanda'dan 159 akademisyen tarafından sunulacak 125 tebliğ, "Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi" adıyla kitaplaştırılacak.