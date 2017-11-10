Tarihte ilk kez! 00.00'dan sonra...

Benzin fiyatları 5 lirayı göreli çok oldu ama, son dönemde yaşanan fiyat artışları bu kez motorini tarihte ilk kez 5 liranın üzerine taşıyacak.

Motorine bu gece yarısı gelecek zamla litre fiyatı 5.07-5.08 TL seviyelerine yükselecek. Dolayısıyla dizel arabasının deposunu 5 liranın altında bir fiyatla doldurmak isteyenlerin sadece gece yarısına kadar vakti var. Yarın itibariyle ise motorin ilk kez 5 liranın üzerinden satılacak.