Tarihte ilk kez! 00.00'dan sonra...
Akaryakıttaki artış motorin fiyatını rekora taşıdı. Bu gece yarısından itibaren motorine gelecek zamla birlikte fiyatlar tarihte ilk kez 5 lirayı aşacak.
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Benzin fiyatları 5 lirayı göreli çok oldu ama, son dönemde yaşanan fiyat artışları bu kez motorini tarihte ilk kez 5 liranın üzerine taşıyacak.
Motorine bu gece yarısı gelecek zamla litre fiyatı 5.07-5.08 TL seviyelerine yükselecek. Dolayısıyla dizel arabasının deposunu 5 liranın altında bir fiyatla doldurmak isteyenlerin sadece gece yarısına kadar vakti var. Yarın itibariyle ise motorin ilk kez 5 liranın üzerinden satılacak.
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