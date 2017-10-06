Tarım Kredi Kooperatifi sınav sonuçları ne oldu?
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin personel alımı yapacağı açıklanmış, 2.5 ay önce başvuran yaklaşık 2500 kişi sınava girmişti.
A+A-
Ancak 25 Temmuz’da yapılan mülakatın sonuçları hala açıklanmadı. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin işe alınacak personeli açıklaması bekleniyor.
Bu haber toplam 72 defa okunmuştur
Etiketler : Tarım Kredi Kooperatifi, sınav
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.