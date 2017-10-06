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Tarım Kredi Kooperatifi sınav sonuçları ne oldu?

Tarım Kredi Kooperatifi sınav sonuçları ne oldu?

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin personel alımı yapacağı açıklanmış, 2.5 ay önce başvuran yaklaşık 2500 kişi sınava girmişti.

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Ancak 25 Temmuz’da yapılan mülakatın sonuçları hala açıklanmadı. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin işe alınacak personeli açıklaması bekleniyor.

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