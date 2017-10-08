Tarsus İ.Y.-Kocaelispor karşı karşıya

Son 3 haftayı 7 puanla geçen, ortaya koyduğu performansla grupta söz sahibi takımlar arasında olacağını gösteren Kocaelispor, 7’nci hafta mücadelesinde bu akşam Tarsus İ.Y’nun konuğu oldu. Grubun dişli takımlarından biri olan Mersin temsilcisi geçen hafta evinde liderlik maçını kaybederek büyük şok yaşamıştı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ise Arsin karşısında farklı kazanacağı maçı son dakika golüyle berabere tamamlamak zorunda kalmıştı.

NAKLEN YAYIN

Yaklaşık 150 kadar Kocaelispor taraftarı da bugün tribünlerde oldu.Rakip takımdan ise 2000 civarından taraftar izliyor. Tarsus İlçe Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan maçı Kayseri bölgesinden Alim Kandemir yönetiyor. Mücadeleyi uydu, D Smart ve kablolu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen yayınlıyor. Karşılaşmayı ayrıca ozgurkocaeli.com.tr'den de canlı yayınla izleyebilirsiniz.