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  3. Tarsus İ.Y.-Kocaelispor karşı karşıya
Tarsus İ.Y.-Kocaelispor karşı karşıya

Tarsus İ.Y.-Kocaelispor karşı karşıya

Kocaelispor, geçen hafta İzmit’te Arsin önünde kaybettiği puanların telafisi için bugün Tarsus İ.Y. karşısına çıktı. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

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Son 3 haftayı 7 puanla geçen, ortaya koyduğu performansla grupta söz sahibi takımlar arasında olacağını gösteren Kocaelispor, 7’nci hafta mücadelesinde bu akşam Tarsus İ.Y’nun konuğu oldu. Grubun dişli takımlarından biri olan Mersin temsilcisi geçen hafta evinde liderlik maçını kaybederek büyük şok yaşamıştı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ise Arsin karşısında farklı kazanacağı maçı son dakika golüyle berabere tamamlamak zorunda kalmıştı.

NAKLEN YAYIN

Yaklaşık 150 kadar Kocaelispor taraftarı da bugün tribünlerde oldu.Rakip takımdan ise 2000 civarından taraftar izliyor. Tarsus İlçe Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan maçı Kayseri bölgesinden Alim Kandemir yönetiyor. Mücadeleyi uydu, D Smart ve kablolu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen yayınlıyor. Karşılaşmayı ayrıca ozgurkocaeli.com.tr'den de canlı yayınla izleyebilirsiniz.

 

 

İŞTE KADROLAR
Tarsus İ.Y: 

35. BARIŞ
3. ABDURRAHMAN
4. YASİN
7. SAMET
9 KUBİLAY 
19. BURAK
20. MERT
22. SEFA
29. FIRAT
32. ALPER
33. ONUR

Kocaelispor: 

1. CAN EMRE
2. FATİH  
4. MURAT 
50 ALİ KETEN
3. KADİR 
6 MERT
8 SEFA 
7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR
41 HAMZA
10.B SÜLEYMAN
9 İSHAK
STAT: Tarsus İlçe
Saat: 19.00 

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