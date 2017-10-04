Tarsus İ.Y-Kocaelispor maçını Kocaeli TV naklen yayınlıyor
Haldız Grup’un sponsorluğunda Kocaelispor’un tüm iç saha maçlarının naklen yayın hakkına alan Kocaeli TV, ev sahibi takımların ağır şartlar talep etmemesi durumunda deplasman maçlarının canlı yayınını da gerçekleştirmek istiyor.
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Dışarda ilk olarak Tekirdağspor maçını yayınlayan Kocaeli TV, bu haftaki Tarsus İ.Y maçıyla ilgili girişimlerden de olumlu sonuç aldı. Mersin kulübü ile anlaşma yapıldı, TFF’den de gerekli izinler alındı. Kocaeli TV, pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak maçı canlı olarak ekrana getirecek. Uzak olduğu için maça gidemeyecek taraftarlar ve dünyanın her köşesindeki Kocaelisporlular mücadeleyi oturdukları yerden izleme imkanı bulacak.
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