Tarsus İ.Y-Kocaelispor maçını Kocaeli TV naklen yayınlıyor

Dışarda ilk olarak Tekirdağspor maçını yayınlayan Kocaeli TV, bu haftaki Tarsus İ.Y maçıyla ilgili girişimlerden de olumlu sonuç aldı. Mersin kulübü ile anlaşma yapıldı, TFF’den de gerekli izinler alındı. Kocaeli TV, pazar akşamı saat 19.00’da başlayacak maçı canlı olarak ekrana getirecek. Uzak olduğu için maça gidemeyecek taraftarlar ve dünyanın her köşesindeki Kocaelisporlular mücadeleyi oturdukları yerden izleme imkanı bulacak.