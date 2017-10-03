Tarsus İ.Y moralsiz

Geçen sezonki kadrosunu 15 isimle takviye eden Akdeniz ekibini karileri parmak teknik adam Özcan Kızıltan çalıştırıyor.

ÖZCAN KIZILTAN ÇALIŞTIRIYOR

Kocaelispor’un bu hafta pazar akşamı konuk olacağı Tarsus İ.Y önceki yıl 2.Lig’den düşmüş, geçen sezon 3.Lig’deki ilk sezonunu orta sıralarda bitirmişti. Bu sezona kariyerinde önemli başarılar bulunan deneyimli teknik adam Özcan Kızıltan yönetiminde başlayan ekip yaklaşık 15 transfer yaptı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Akdeniz ekibinin kadrosunu kattığı bazı isimler şunlar: Abdurrahman, Anıl (Fenerbahçe), Yasin(Orhangazi), Samet(Maltepe), Ergun(Diyarbekir), Burak(Kemer), Onur(Erba), Furkan(Ordu), Kubilay(Bayrampaşa), Muhammed(İstanbul), Ali Sinan(Ankaragücü), İbrahim(Fethiye).

4’TE 4 YAPMIŞLARDI

Tarsus İ.Y’nun geçen hafta sahaya çıkan 11’inde 6 isim yeniydi. 18 kişilik kadroda ise yeni transfer edilen 12 futbolcu vardı. Lige Uşak deplasman yenilgiyle başlasa da sonrasında içeride dışarıda üst üste 4 maçı kazandı. Sahasında Tekirdağ’ı 3-1, Aydın’ı 2-0, dışarıda ise geçen Kapaköprü’yü 2-1, Arsin’i 2-0 yenen Tarsus İ.Y, geçtiğimiz hafta evinde liderlik için çıktığı Osmaniye maçını ise 1-0 kaybetti. Maçın henüz 2.dakikasında yenik duruma düşen ekip, son 15 dakikasını bir kişi eksik oynadığı mücadeleden puansız ayrılıp liderlik şansını tepti. Kırmızı kart gören Ergun bu haftaki maçta olamayacak.