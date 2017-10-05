Tarsus’a hazırlanıyoruz

Yeşil-Siyahlı ekip, son çalışmasını yarın yapıp, cumartesi öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Adana’ya uçacak.

MORALLER YERİNDE

Geçtiğimiz pazar günü İsmetpaşa Stadı’nda Arsinspor ile oynadığı maçta uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçıran, çok büyük şok yaşayan Kocaelispor bu maçın moral bozukluğunu da yavaş yavaş üzerinden atıyor. Önceki akşam Büyükşehir Belediyesi Tesisleri’nde çalışan Yeşil-Siyahlı ekipte, futbolcuların hafta başındaki antrenmanlara göre daha moralli olduğu gözlendi.

DAR ALANDA ÇİFT KALE

Kocaelispor, önceki gün yaptığı antrenmana beşe iki ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından takım istasyon çalışması yaptı. Bir bölüm istasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise yarı alanda çift kale maç oynadılar. Çift kale maçta Teknik Sorumlu Fatih Kavlak, futbolcularla bire bir yakından ilgilendiği görüldü. Uzun süredir sakat olan Mesut Özdemir, yine takımdan ayrı düz koşu yaptı. Çalışmayı Başkan Bahri Yavuz da tribünden izledi.

KOCAELİSPORLU TARAFTAR, YAŞ GÜNÜNÜ FUTBOLCULARLA KUTLADI

Önceki akşam Kocaelispor’un antrenmanında çok ilginç bir olay yaşandı. Kocaelisporlu taraftarı Sefa Yıldız, yaş gününü Yeşil-Siyahlı ekibin antrenmanında kutladı. Sefa Yıldız’ın eşinin getirdiği, üzerinde Kocaelispor yazılı pastayı Kocaelisporlu futbolcular birlikte kestiler. Antrenmanda taraftarların yaptığı bu güzel sürpriz, futbolcularında çok hoşuna gitti. Futbolcular, Sefa ve eşine mutlu ve sağlıklı yıllar dilediler.

