Tartışmasız en zor deplasman

Uzun bir aradan sonra Kocaelispor’umuz cumartesi günü oynuyor. Malum, önümüzdeki hafta içi maç olduğu için böyle. Bundan sonra hafta içi iki maçımız daha olacak, yani iki cumartesi maçı daha var. İkinci yarıya iyi başlamış, Tekirdağ’ı evinde yenmiştik. Sonrasında istediğimiz gibi gitmedi, iki maçta 4 puan kayıpla hafif bir sarsıntı geçirdik. Neyse ki, geçen hafta Erzin Belediyespor’u farklı yendik de, hem puantajda, hem moralman iyi bir duruma geldik. Bugün Türkiye’nin öbür ucunda, en uzak deplasmanda ligin dişli takımlarından Van Büyükşehir’in konuğu uluyoruz. 13.00-15.00 saatleri arasında kulaklarımız Van’dan gelecek iyi haberlerde olacak.

EN ZOR DEPLASMAN MAÇLARINDAN BİRİ

Van Büyükşehir, sadece sahasında değil, genel anlamda da çok iyi gidiyordu. 12 maçlık yenilmezlik serileri vardı, geçen hafta Bayburt’ta bir frikik golüyle yıkıldılar. Evlerinde 8 maçtır kaybetmiyorlar. Hava, saha şartlarını, taraftar baskısını da düşünün. Nereden bakarsanız en zor deplasman maçı. Kazanıp puanları eşitlemek, ilk 5 içindeki yerlerini sağlamlaştırmak için bugün varlarını yokların ortaya koyacaklardır. Hava, saha ve taraftar gibi avantajları da var. Tüm bu faktörlere baktığımızda bugün istediğimizi almak için çok daha fazla mücadele etmek, istemek zorunda olduğumuz gerçeği ortaya çıkıyor. Dişe diş, kıran kırana geçmesi muhtemel maçta başka seçeneğimiz yok.

YENERSEK ARADAKİ FARKI 7’YE ÇIKARTIYORUZ

Bir taraftan liderin açık vermesini, tökezlemesini beklerken, diğer yandan da bulunduğumuz konumu sağlama almamız gerekiyor. 2’nci sıradaki yerimizde bizi en ciddi şekilde tehdit eden takım 3 puan gerimizdeki Van Büyükşehir. Bugünkü maçın önemi, değeri bundan dolayı daha büyük. Kazandığımızda rakibiyle farkı ikili averajda birlikte 7’ye çıkartacağız ki, bu çok ciddi bir avantaj olacak bizim için. Zor deplasman maçı, gidişata göre stratejik davranmak durumundayız. Kazanamıyorsak eğer kaybetmememiz gerekebilir, çünkü 1 puan da değerli. Sonuçta aradaki 3 puanlık farkı koruyorsunuz.

EN DOĞRUSU, EN ADİLİ KADROYU BOZMAMAK

Bugün teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Erzin maçı tertibinde değişiklik yapmasını beklemiyorum. Her ne kadar Erzin karşısında sonradan oyuna giren Sinan ile Burak Süleyman iyi gözükmüş, biri gol atıp, biri asist yapmış olsa da, sahaya çıkan 11 de çok başarılıydı. 2 gol atan Oğuzhan’ı kesip Sinan’ı oynatmak, son haftalarda müthiş performans ortaya koyan Burak Özbakır’ı kenar alıp Burak Süleyman’a şans vermek haksızlık olur. Son maçlarda hücuma da katkı sağlamaya başlayan Mert’ten vazgeçmek de adil, mantıklı değil. Bu durumda en doğrusu, en adali geçen maçın 11’ini sahaya sürmektir. Ümit Hoca’nın farklı bir düşünce içerisinde olduğunu da sanmıyorum.

SIRASI GELEN, GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAK

Başkan Bahri Yavuz, Ersin galibiyeti sonrasında, “Biz 25-26 kişilik bir ekibiz. Sırası gelen çıkar formasının hakkını verir. Bireylerle bir yere varamayız, bizi hedefe taşıyacak takımdır” demişti. Aksini kimse düşünmüyor sanıyorum. Uzun bir süre kenarda bekleyen Özbakır, Mert, Oğuzhan gelen şansı iyi kullandılar, bayrağı en iyi şekilde taşıyorlar. Ümit Hoca’nin dediği gibi kadroda bir zenginlik oluştu, kenarımız güçlendi. Formayı giyme mücadelesi, o rekabet ortamı mutlaka takımın performansına olumlu yansıyacaktır. Burada önemli daha doğrusu futbolcuya düşen teknik ekibin vereceği kararlara, yapacağı tercihlere saygı duymaktır. İnanıyorum geçmişteki sıkıntılar bir daha yaşanmayacaktır.

SANCAKTEPE, ERZİNCAN’DA ZOR KAZANIR

Bugün tüm dikkatimiz Van Atatürk Stadı’ndaki mücadele olacak ancak bir yandan da rakiplerimizin maçlarından iyi haberler bekleyeceğiz. Öncelikli olarak kulağımız Sancaktepe’nin Erzincan deplasman maçında olacak. Kozan’da kaybeden, Beylerbeyi’ni güç bela yenen liderin bugün kazanmasını uzak bir olasılık olarak görüyorum. 3 puan gerimizde, ensemizdeki Altay’ın her ne kadar seyircisiz oynansa da Cizre deplasmanından mutlu dönebileceğini sanmıyorum. Takipçilerden Çorum Belediye de Ankara Demir deplasmanında muhtemelen takılır. Rakiplerin maçlarından bizi sevindirecek sonuçlar geleceği umudu, inancı içindeyim. Eğer kazanabilirsek çok karlı bir hafta geçirmiş olabiliriz.

GÖLCÜKSPOR ÖYLE VEYA BÖYLE KAZANIR

Bugün Gölcüksporumuz da sahada çıkacak. 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren, Play-Off’un altına inen temsilcimizin bugün konuk edeceği Kozan Belediyespor maçını kazanmaktan başka seçeneği yok. Kızılcabölük’te hakem faktörü yenilgide önemli rol oynamıştı, ayrıca Sedat ve Sami gibi takımın iki temel taşının yokluğu da hissedildi. Bugün tam kadro olacağız, inşallah hakemden yana da bir sorun yaşanmaz. Kolay bir maç olmayacaktır ama ben öyle veya böyle bu engelin kayıpsız geçileceği düşüncesindeyim. Final haftalarına doğru gidiyoruz. Hedefe giden yolda özellikle içerde puanların 3’er 3’er alınması gerekiyor. Gölcükspor bugün gereğini yapacaktır.