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Tartıştığı akrabasını silahla vuran zanlı tutuklandı

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Tartıştığı akrabasını silahla vuran zanlı tutuklandı
Gebze'de sosyal medya üzerinden tartıştığı akrabasını çalıştığı iş yerinde silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

Gebze Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Sinan G. sosyal medya üzerinden akrabası Ümit S. ile tartıştı. Daha sonra Sinan G., iş yerine gittiği Ümit S.'yi silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Kısa sürede Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Sinan G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı akrabasını silahla bacağından vurdu

 

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