Tartıştığı eşini silahla vurdu

Gebze'de kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'de yaşayan Çiğdem K. eşi Barış K. ile tartışınca Gebze Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'ndeki ailesinin yanına geldi.Bunun üzerine Gebze'ye gelen Barış K. ile eşi Çiğdem K. (29) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Barış K. silahla eşi Çiğdem K'yı çenesinden vurarak yaraladı.Ağır yaralanan genç kadın yakınları tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Barış K'nın bulunması için polis çalışma başlattı.