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Tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

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Tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklandı
Darıca İlçesi'nde oto yıkamacıda çalışan 31 yaşındaki Ş.Ş., tartıştığı mesai arkadaşı Suriye vatandaşı 32 yaşındaki Talev Asev'i karnından bıçakladı. Talev Asev tedavi altına alınırken, Ş.Ş. olayın ardından kaçtı.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir oto yıkamacıda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ş.Ş. ile Talev Asev arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ş. eline geçirdiği bıçakla Talev Asev'e saldırdı. Karnına aldığı iki bıçak darbesi ile yaralanan Talev Asev koşarak iş yerinden uzaklaştı. Talev Asev yaklaşık 150 metre sonra kanlar içerisinde yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi olay yerine geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talev Asev, tedavi altına alındı. Ş.Ş. olayın ardından kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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