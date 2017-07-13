Tartıştığı komşusunun oğlunu vurmuştu! Tutuklandı

İzmit'te meydana gelen olayda alkol aldıktan sonra komşusu ile tartışan ve rastgele açtığı ateş sonucu komşusunun oğlunu silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen K.K. (35) isimli şahıs, önceki akşam saat 23.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı komşusu E.İ. ile tartışmaya başladı.Alınan bilgiye göre, tartışma uzayınca iddialara göre, K.K.(35) üzerindeki tabancayla sağa sola rast gele ateş etmeye başladı. K.K.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri E.İ.’nin 12 yaşındaki oğlu B.İ.’nin sağ bacağına isabet etti.Kanlar için de kalan B.İ. olay yerine gelen ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken K.K. ise İl EmniyetAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yaralanan B.İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Adliyeye sevk edilen K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ