Taş ocağında göçük

Olay, Körfez Yavuz Selim Mahallesi’nde göletin üzerinde bulunan, belediyenin kiraya verdiği taş ocağının üst kesiminde büyük göçük meydana geldi. Bir vatandaşa ait meyve bağında yaklaşık 30 metre çökme oldu. Göçük nedeniyle üst kısımlardaki makinalar boşaltıldı. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Kasım ayında yine aynı taş ocağında toprak kayması meydana gelmiş, valilik ocağı mühürlemişti.

Binali ASLAN

