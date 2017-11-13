Tasarımcılar “CERN” için yarışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bilişim sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirecek fuar kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması'nda ön değerlendirme yapıldı. Kazanan takımın, bilime gönül veren tüm gençlerin hayalini süsleyen "CERN seyahati" elde edeceği yarışmada ön değerlendirme aşamasını geçen 20 proje belirlendi.

Fuar bünyesindeki Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması, Sanayi 4,0 alanlarında özellikle nesnelerin interneti, sensörler, çok katmanlı ve akıllı üretim(3D yazıcılar), sanal ve arttırılmış gerçeklik, robot ve robotik nesneler, bulut bilişim, büyük veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarını kapsıyor.

Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması'na lise ve dengi okullarda öğrenimine devam etmekte olan öğrenciler katıldı. Yarışma kapsamında geleceğin yeni sanayi devrimi ve yaşamın her alanında dijital dönüşüm olarak tanımlanan Sanayi 4,0 alanlarını tanıtmak, bu alanlarda gençleri bilimsel ve teknolojik çalışmalara özendirmek ve yöneltmek, bilim ve teknoloji insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor. Yarışmaya Marmara Bölgesi'ndeki tüm lise ve dengi okul öğrencileri, mesleki lise ve teknik liseler(9, 10, 11, 12. sınıf), en çok 3'er kişilik takımlar halinde, 1 danışman öğretmen aracılığıyla katıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından ödül töreni ve sergileme 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasındaki Kocaeli Bilişim Fuarı'nda yapılacak.

Mehmet Ali Kâğıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışmasının 1. ve 2. aşama değerlendirmeleri Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi, iki özel üniversite ve TÜBİTAK'tan oluşan jüri heyeti önünde, ön değerlendirme aşamasını geçen 20 projenin sunumları yapıldı.

Yarışmada dereceye girenleri ise dikkat çekici ve bilişime gönül veren gençlerin hayalini kurduğu ödüller bekliyor. Buna göre birinciliği elde eden takımın öğrencileri ile danışman öğretmeni, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Gezisine katılacak. Birinci olan takımın okuluna 3D Yazıcı hediye edilecek. İkinciliği elde edecek takımın öğrencileri kişi başına 2 bin TL, danışman öğretmen ise bin TL ödül kazanacak. İkinci olan takımın okuluna Biolid Robot Eğitim Seti verilecek. Üçüncülüğü elde edecek takımın öğrencileri kişi başı bin 500 TL, danışman öğretmen bin TL ödül elde edecek. Okuluna ise Elektronik Eğitim Seti hediye edilecek.

Mehmet Ali Kağıtçı Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü de tanımlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'nü elde eden takımın öğrencileri kişi başı bin TL, danışman öğretmeni 500 TL kazanacak. Okuluna ise plaket takdim edilecek. Yarışmada 5 projeye de teşvik ödülü belirlendi. Teşvik ödülü almaya hak kazanan takımların öğrencileri ile danışman öğretmeni kişi başı 500 TL kazanacak. Beş okula da plaket takdim edilecek.