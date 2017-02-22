Taşeron işçiler kadro istiyor

Kadro mücadelesi konusunda çalışmalara başlayan taşeron işçiler, geçtiğimiz gün bir araya geldi.

İşçiler yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

“2015 yerel seçimlerinde kadro verileceği söylenmişti. Asgari ücret veya çok az üzerinde maaşlar alıyoruz. Artık yeter. Temel insan haklarına, ILO normlarına, TC Anayasası, Avrupa Birliği Uyum Yasaları, Avrupa Birliği Sosyal Şartına aykırı olan ve bir insanlık suçuna dönüşmüş taşeronda çalışmayı reddediyoruz. Siyasi iktidardan seçim öncesi ilan ettiği ‘Kamuda taşeron kalmayacak, hepsi kadroya geçecek’ sözleri doğrultusunda radikal adımlar atmasını bekliyoruz. Acilen kamuda taşeron sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Tüm partilerin bu konuda sözleri var. Bu sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Milyonlarca işçinin kaderini ilgilendiren bu sorun, bir an evvel çözülmeli ve taşeron sistemine son verilmelidir. Bunun yanında yasal sürecin gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Anayasal hakkımız olan sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma yaşamı için düzenlemeler hızla yapılmalıdır. Taşeron işçilik çağdaş köleliktir. Taşeronlaşma işçi simsarlığı ve emek hırsızlığıdır”

Ayşegül Kalaycı

