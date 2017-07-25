Taşeron işçilerde arabulucu süreci 

Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, ilimizdeki kamu hastanelerinde çalışan 1078 taşeron işçisi adına toplu sözleşme pazarlığını sürdürüyor.

İlimizde bulunan kamu hastanelerinde çalışan 1078 taşeron işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde arabulucu sürecine girildi. Hastanelerde örgütlü olan Belediye İş Sendikası’nın Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, tarafsız arabulucu ile ilk görüşmelerin Kocaeli’de yapılacağını söyledi.

ARABULUCU OLARAK ŞENKAL ATANDI

Örgütlü oldukları kamu hastanelerinde çalışan taşeron işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci hakkında bilgi veren Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Osman Şar, “Kamu hastanelerine bağlı olarak hizmet veren hastanelerde taşeron olarak çalışan 1078 temizlik işçisini ilgilendiren sözleşme ile ilgili 60 maddeden oluşan taslağımızı işverene, yani Merdan AŞ’ye iletmiştik. Görüşmeler şu anda arabulucu aşamasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarafsız arabulucu olarak Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)’ de görevli Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal seçildi.” dedi.

İNSANCA YAŞANABİLİR ÜCRET TALEBİ

Bir hafta veya on gün içinde yeni bir görüşme yapılabileceğini söyleyen Osman Şar, şöyle devam etti:

“Görüşmeleri, temsilci ve temsilci adayı arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Toplantının sendika binasında gerçekleşmesi için talepte bulunacağız. Biz sendika olarak insanca yaşanabilir bir ücret teklifinde bulunuyoruz. Şu anda taşeron işçi olarak çalışan arkadaşlarımız açlık sınırının altında maaşlar alıyor. Kendi alanları dışında işlerde görevlendiriliyor. İş tanımının da yapılmasını talep edeceğiz. Yüksek Hakem Kurulu’nun taleplerimizi dikkate alacağına inanıyoruz.”

TEMSİLCİ SEÇİMLERİ BAŞLADI

Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı hastanelerde çalışan taşeron işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi elde etmesinin ardından hastanelerde temsilcilik seçimleri de yapılmaya başlandı. İlk temsilcilik seçimi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşti. Toplam 139 çalışanın oy kullandığı seçimde en çok oyu alan Yasemin Edik, İsmail, Talan, Cengiz Durdu iş yeri temsilcisi seçildi. Diğer hastanelerde adaylık için fazla talep olmaması halinde atama yapılacak.

Ayşegül Kalaycı