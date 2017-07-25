  • BIST 107.041
  • Altın 143,274
  • Dolar 3,5635
  • Euro 4,1526
  • Kocaeli 25 °C

Taşeron işçilerde arabulucu süreci 

»
Taşeron işçilerde arabulucu süreci 
Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, ilimizdeki kamu hastanelerinde çalışan 1078 taşeron işçisi adına toplu sözleşme pazarlığını sürdürüyor.

İlimizde bulunan kamu hastanelerinde çalışan 1078 taşeron işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde arabulucu sürecine girildi. Hastanelerde örgütlü olan Belediye İş Sendikası’nın Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, tarafsız arabulucu ile ilk görüşmelerin Kocaeli’de yapılacağını söyledi.

ARABULUCU OLARAK ŞENKAL ATANDI

Örgütlü oldukları kamu hastanelerinde çalışan taşeron işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci hakkında bilgi veren Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Osman Şar, “Kamu hastanelerine bağlı olarak hizmet veren hastanelerde taşeron olarak çalışan 1078 temizlik işçisini ilgilendiren sözleşme ile ilgili 60 maddeden oluşan taslağımızı işverene, yani Merdan AŞ’ye iletmiştik. Görüşmeler şu anda arabulucu aşamasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tarafsız arabulucu olarak Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)’ de görevli Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal seçildi.” dedi.

İNSANCA YAŞANABİLİR ÜCRET TALEBİ

Bir hafta veya on gün içinde yeni bir görüşme yapılabileceğini söyleyen Osman Şar, şöyle devam etti:

“Görüşmeleri, temsilci ve temsilci adayı arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Toplantının sendika binasında gerçekleşmesi için talepte bulunacağız. Biz sendika olarak insanca yaşanabilir bir ücret teklifinde bulunuyoruz. Şu anda taşeron işçi olarak çalışan arkadaşlarımız açlık sınırının altında maaşlar alıyor. Kendi alanları dışında işlerde görevlendiriliyor. İş tanımının da yapılmasını talep edeceğiz. Yüksek Hakem Kurulu’nun taleplerimizi dikkate alacağına inanıyoruz.”

TEMSİLCİ SEÇİMLERİ BAŞLADI

Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı hastanelerde çalışan taşeron işçilere yönelik toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi elde etmesinin ardından hastanelerde temsilcilik seçimleri de yapılmaya başlandı. İlk temsilcilik seçimi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşti. Toplam 139 çalışanın oy kullandığı seçimde en çok oyu alan Yasemin Edik, İsmail, Talan, Cengiz Durdu iş yeri temsilcisi seçildi. Diğer hastanelerde adaylık için fazla talep olmaması halinde atama yapılacak.

Ayşegül Kalaycı

Bu haber toplam 348 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit Belediyesi’nden kiralık otopark yeri25 Temmuz 2017 Salı 10:06
  • Karamürsel Belediyesi’nden işyeri kiralama ihaleleri25 Temmuz 2017 Salı 09:29
  • Kocaeli rekor kırdı!24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:55
  • Kredi kartlarında yeni dönem! 17 Ağustos'a dikkat24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:50
  • Memur zammında flaş gelişme24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:45
  • Suya 'kademeli' fatura!24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:26
  • Emeklilikte en büyük katkı bin 707 lira24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:18
  • İzmit Belediyesi’nden kiralık oto yıkama yeri24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:11
  • En çok alışverişi onlar yapıyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:08
  • Borçlar siliniyor, fırsatı kaçırmayın!23 Temmuz 2017 Pazar 20:58
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti