Taşeronda TİS için bugün ilk adım atılıyor

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) Kocaeli Şubesi, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olarak çalışan taşeronlar için Toplu Sözleşme yapma yetkisini almıştı.

Sözleşme taslağını da teslim eden Belediye İş Sendikası yöneticileri bugün İŞKUR’da işveren firma olan Merdan AŞ ile tutanak imzalanacak.

Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin uzun zamandır mücadele ettiği Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olarak çalışan taşeronlar için Toplu Sözleşme Yapma Yetkisi yazısı geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelmişti. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren 20 hastanede taşeron olarak çalışan bin 72 temizlik işçisini ilgilendiren sözleşme ile ilgili 60 maddeden oluşan taslak sendika yöneticileri tarafından işverene gönderildi. Bugün ise taraflar arasında İŞKUR’da tutanak tutulacak.

İNSANCA YAŞAMALARINI SAĞLAYACAK

Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, “Taşeron işçiler yaklaşık bin 400 TL ile bin 450 TL arasında maaş alıyor. Açlık sınırının bin 600 TL olduğu ülkemizde açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren taşeron işçilerimizin insanca yaşamalarını sağlayacak ve iş güvencesini sağlayacak bir ücret düzenlemesi talep ediyoruz. Yüksek Hakem Kurulu’nun da taleplerimizi dikkate alacağına inanıyoruz.

Ayşegül KALAYCI