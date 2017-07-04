  • BIST 100.985
  • Altın 140,106
  • Dolar 3,5608
  • Euro 4,0400
  • Kocaeli 19 °C

Taşeronda TİS için bugün ilk adım atılıyor

»
Taşeronda TİS için bugün ilk adım atılıyor
Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) Kocaeli Şubesi, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olarak çalışan taşeronlar için Toplu Sözleşme yapma yetkisini almıştı.

Sözleşme taslağını da teslim eden Belediye İş Sendikası yöneticileri bugün İŞKUR’da işveren firma olan Merdan  AŞ ile  tutanak imzalanacak.

Belediye İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin uzun zamandır mücadele ettiği Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olarak çalışan taşeronlar için Toplu Sözleşme Yapma Yetkisi yazısı geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelmişti. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren 20 hastanede taşeron olarak çalışan bin 72 temizlik işçisini ilgilendiren sözleşme ile ilgili 60 maddeden oluşan taslak sendika yöneticileri tarafından işverene  gönderildi. Bugün ise taraflar arasında İŞKUR’da tutanak tutulacak.

İNSANCA YAŞAMALARINI SAĞLAYACAK

Belediye İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, “Taşeron işçiler yaklaşık bin 400 TL ile bin 450 TL arasında maaş alıyor. Açlık sınırının bin 600 TL olduğu ülkemizde açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren taşeron işçilerimizin insanca yaşamalarını sağlayacak ve iş güvencesini sağlayacak bir ücret düzenlemesi talep ediyoruz.  Yüksek Hakem Kurulu’nun da taleplerimizi dikkate alacağına inanıyoruz.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 500 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda çalışan işçilerin maaş zammı belli oluyor02 Temmuz 2017 Pazar 12:03
  • 120 bin eleman aranıyor!01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:05
  • Uzmanından oto klima kullanmanın püf noktaları 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:18
  • O ücretler iade edilecek01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:28
  • Vergi borcu olanlar dikkat! İlan edileceksiniz01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:09
  • Kıdem tazminatı için gözler o tarihte01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:53
  • İthalat ile etin fiyatı 9 TL inecek01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:48
  • Büyükşehir, üç araziyi satışa çıkarttı30 Haziran 2017 Cuma 20:02
  • Kumla Deresi Köprüsü genişletilecek30 Haziran 2017 Cuma 20:00
  • Zeytinoğlu: “Dış ticaret açığı arttı”30 Haziran 2017 Cuma 14:30
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti