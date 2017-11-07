Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Eğitim yapıldıkça bilhassa örgütlü olan, sendikal iş yerlerinde iş kazaları çok az olmaktadır. Sendikasız, örgütsüz olan iş yerlerinde ölümlü iş kazaları ve diğer iş kazaları olmaktadır. Neden? Eğitimsizlikten dolayı." dedi.

Ağar, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türk-İş Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, Türk-İş olarak her yıl iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlediklerini söyledi.

Kocaeli'nin sanayi kenti olduğunu ifade eden Ağar, 2 gün boyunca iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verileceğini kaydetti.

Ağar, eğitimle işçilerin bilinçlendirilmesinin amaçlandığını dile getirerek, "Hem de arkadaşlarımız burada edindikleri bilgiyi iş yerlerindeki arkadaşlarına da anlatıyor. Eğitim yapıldıkça bilhassa örgütlü olan, sendikal iş yerlerinde iş kazaları çok az olmaktadır. Sendikasız, örgütsüz olan iş yerlerinde ölümlü iş kazaları ve diğer iş kazaları olmaktadır. Neden? Eğitimsizlikten dolayı. Bunu önlemek için sürekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyoruz. 12 ayın her döneminde her bölgede bu eğitimler yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Taşeronluğa son vermemiz lazım"

Örgütlenmeyi fazlalaştırdıkları takdirde bunun çalışanlar kadar işverenler için de faydalı olacağını anlatan Ağar, "Bunu sağlamamız lazım. Aslında taşeronluk meselesi ülkede kanayan yara. Buna çözüm bulmamız lazım. Bu taşeronluk meselesi çıktıktan sonra zaten ölümlü iş kazaları çoğaldı. Avrupa'da 1. duruma geldik, dünyada 3. durumdayız. Taşeronluğa son vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Ağar, maden işçilerinin ocaktan çıkmama eyleminin sona erdiğini anımsatarak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'la görüştüğünü belirtti.

Müzakerelerde "madenlerin özelleştirilmemesi için" söz verildiğini aktaran Ağar, "Genel Başkanımız sabaha karşı Zonguldak'a gitti. Orada işçilerle toplantı yaptı. Özelleştirilmeye son verilmesinden dolayı eylem de bitti. Onlar da mutlu sona kavuştu." diye konuştu.