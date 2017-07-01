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Taşkın: “Resen atama yanlıştır”

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Taşkın: “Resen atama yanlıştır”
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Halk Sağlığı’nda görevli 2 bin personelin resen Kamu Hastanelerine atanmasıyla ilgili açıklama yaparak bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Necip Taşkın, Toplum Sağlığı Merkezlerinde PDC fazlası olan sağlık çalışanlarının kamu hastanelerine resen devir işlemlerinin ÇKYS Sistemine düştüğünü belirterek şöyle dedi: “Aldığımız bilgilere göre TSM’lerde PDC fazlası olan sağlık çalışanları evde sağlık hizmetleri kapsamında kamu hastanelerine gönderilmek isteniyor. Bununla ilgili devir işlemlerinin resen yapıldığı ve ÇKYS sistemine düştüğü mağdur olan sağlıkçılar tarafından belirtiliyor. Resen devir işlemi yanlıştır. ‘Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun, hastanelere devir edilecek personelin gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilmesi’ yönündeki yönetmelik talimatına aykırı olarak yapılan bu işlemin yanlışlığını savunuyoruz. TSM’lerde çalışanların onayını almadan yapılacak bir devir işleminin personelin moral ve motivasyonunun bozulması nedeniyle performansını düşüreceği açıktır. Dolayısıyla resen atama işlemi son derece yanlış bir uygulamadır ve personele zulümden başka bir şey değildir. Sağlık hizmetleri anlayış ve sisteme uygun yönetmelik ve yasalar çerçevesinde uygun olarak idare edilmelidir. Aksi halde hizmetlerin aksamasına neden olacaktır. Bu nedenle çalışanlara tercih hakkı verilmeden yapılan bu işlemin sonlandırılmasında yarar görüyoruz.

Diğer önemli bir husus, resen atamalara herhangi bir kıstas getirilmemesi nedeniyle personelin siyasi, etnik ve herhangi bir sendika üyesi olması nedeniyle baskı altına alınması, bu nedenlerle sürgün edilir gibi isteği dışında devir edilerek zulüm edilmesi endişesini doğurmaktadır. Çalışanlarda bu düşünceye mahal vermemek için uygulamanın kabul edilebilir kriterler çerçevesinde yapılmasında yarar var. Yapılan uygulama sistemin işlerliğini zedeleyecek ve hukuk kapsamında adil atama yapılmaması nedeniyle iptal gerekçesi sayılacaktır. TSM’lerde çalışan yaklaşık 2 bin sağlıkçının hukuka aykırı devir işleminin mahkemelerce geri çevrileceğinden eminiz. Bakanlık bu yanlış uygulamayı derhal durdurmalı ve sağlık çalışanlarının mağduriyetini önlemelidir.

Anadolu Sağlık Sen olarak, üyelerimizin mağduriyetini önlemek için hukuki destek sağlayacağız. Umuyoruz ki bunların hiçbirine gerek kalmaz ve Bakanlık bu yanlıştan bir an önce döner.”

 

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