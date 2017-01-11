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Taşkın sert çıktı: "Yenikapı ruhunu zedelediler"

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Taşkın sert çıktı: "Yenikapı ruhunu zedelediler"
Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın, Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın açıklamalarda bulundu.

Taşkın yaptığı açıklamada;

"Daha Önce Kocaeli Üniversitesi Konseyi Başkanlığını Kazanan Ülkücü Fahrettin Porsuk'un Seçim Galibiyetini Hazmedemeyenler Üniversite Yönetimine Siyasi Baskılar Sonucunda Seçimleri İptal Ettirmişlerdir.

Belediye Başkanlarının, Milletvekillerinin, Sendika Başkanlarının Aday Gibi Çalıştığı Seçimde İse Seçim Binasına Basın Mensupları Sokulmamış, Seçim Sürecinde Tüzükte Olmasına Rağmen Adaylara Propaganda Yaptırılmamıştır.
Seçimi Kazanan Metin Geldeş'in AKP'li Destekçileri Ülkücülere Küfür Ederek Tahrik Etmiş ve Bunun Sonucunda İstenmeyen Olaylar Yaşanmıştır.

Üniversite Yönetiminin Süreci Adaletsiz Bir Şekilde Yönetmesi, Siyasi Parti Görevlilerini Aday Göstermeleri Süreci Daha Da Gergin Tutmuştur.

Ülkenin Sıkıntılı Süreçten Geçtiği Bugünlerde Yenikapı Ruhunu Zedelemek İçin Ellerinden Gelen Tüm Davranışları Yapmışlardır. Ancak Yaşanan Bu Süreçlere Rağmen Ülkücüler Devlet'in Yanında Olmaya Devam Edecektir.

Peygamber Efendimizin "Haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır" Sözünü Bir An Olsun Aklımızdan Çıkarmadık.

Bizler Onurlu ve Ahlaklı Bir Kaybı, Onursuz ve Haysiyetsiz Bir Kazançtan Her Zaman Önde Tuttuk. Bundan Sonra da Tutmaya Devam Edeceğiz.

Melikşah Taşkın
Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı

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