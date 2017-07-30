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Taşköprü Köyleri Futbol Turnuvası başladı

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Taşköprü Köyleri Futbol Turnuvası başladı
Derince Belediyesi tarafından İshakçılar’da yapılan yeni çim halı tesislerinde düzenlenen turnuvanın açılışına Başkan Ali Haydar Bulut da katıldı. 15 takımın mücadele ettiği turnuva yaklaşık iki ay sürecek.

TÜRKÇAKAL’DAN TEŞEKKÜR

Derince İshakçılar köyünde düzenlenen futbol turnuvasının açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı.  Programa Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da katıldı. Konuklara program öncesi yöresel yemek ikramı yapıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlandı. Açılış konuşmasını yapan komite başkanı Ceyhun Türkçakal katılımcılara hoş geldiniz dedi, “ Özellikle gençlerin sesine kulak vererek bize bu sahayı kazandıran başkanımız Ali Haydar Bulut’a, sahanın talep sürecinde bize yardımcı olan Çavuşlu köyü muhtarımız Eyüp Özcan ve Derince Taşköprülüler Dernek başkanımız Mustafa Ölmeztürk’e aynı zaman da turnuvamıza desteklerini esirgemeyen başta ana sponsorumuz Merkez emlak sahibi Adem Kabakçı olmak üzere bütün sponsorlarımıza şükranlarımızı sunarız” dedi.

15 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Türkçakal turnuvayla ilgili bilgi aktardı, “15 takım iki ayrı grupta mücadele edecektir. Gruplardan üçer takım ikinci tura yükselecek. İkinci turda 3’erli iki grup oluşacak ve tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından birinciler final, ikinciler üçüncülük maçı oynayacak. Final maçı tarihini daha sonra ilan edeceğiz. Turnuvada asıl gayemiz köyler arasında dostluk ve arkadaşlık köprüsü atmaktır, tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi. Daha sonra Derince Taşköprülüler Dernek Başkan Yardımcısı Nusret Özcan, Derince Belediye Başkanı Bulut’un köylere verdiği destekten memnun olduklarını söyledi, kendilerinin de bu tür etkinliklerle sosyal anlamda hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

BULUT KUTLADI, BAŞARI DİLEDİ

 Son olarak Başkan Bulut söz aldı. Bulut,  “Gençlerin ve hatta orta yaş seviyesindeki halkın kahveden kopup burada spor yapmaları bizlerin en büyük mutluluğudur. Turnuva komitesine ayrıca teşekkür ediyorum. 15 takım bugün Derince merkezinde yapılan turnuvalarda bile çıkartılamıyor. Bizler hizmetlerimizin faal olarak kullanıldığını gördükçe hizmetlerimizi artırarak yapmaya devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi Taşköprü er meydanını bu seneki güreşlere yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben tüm takımlarımıza başarılar diler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ”dedi. Daha sonra başkan Bulut ve Çavuşlu köyü muhtarı Eyüp Özcan başlama vuruşu yaparak miniklerin gösteri maçını izledi. Maçlar iki ay boyunca hafta sonları oynanacak.

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