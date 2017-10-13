Taşköprü mü, Yuvam İzmit mi?

Sezona iyi başlayan, 2’de 2 yapan Taşköprü Birlikspor, bir maçı eksik 3 puanlı Yuvam İzmitspor’u konuk edecek. Esentepe Stadı’ndaki maç 16.30’da başlayacak. Ligin yeni takımı, iki maçını da kazanan bir diğer takım Arslanbey Belediyespor ise sahasında Beşköy GB ile oynuyor. Kullarspor-Şekerpınar GB ve Çamçukur-Sanayispor günün diğer maçları.

ARSLANBEY 3’DE 3 PEŞİNDE

Uzun bir aradan sonra çıktığı 1.Küme’de mütevazı kadrosu ve bütçesi ile çok önemli işlere imza atması beklenen, ilk iki haftada bunun da sinyallerini veren Arslanbey Belediyespor, üçüncü maçında sahasında 1 puanlı Beşköy GB ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli ekip Arslanbey Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanıp, 3’te 3 yaparak liderliğini sürdürmek istiyor.

KULLARSPOR İKİNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

İlk haftayı bay geçen, geçen hafta ise deplasmanda Ç.Balaspor’u 2-1 yenen Kullarspor, yarın akşam Şekerpınar ile oynuyor. Doğantepe Ömer Halisdemir Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00. Geçen yıl Süper Lig’e katılmayan, küme düşen Çamçukur ise bir yıl aradan sonra yeniden 1.Küme’ye çıkan Sanayispor’u konuk ediyor. Karamürsel Stadı’ndaki maçın başlama saati 16.00.