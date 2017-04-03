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Taşköprülüler şehitleri andı

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Taşköprülüler şehitleri andı
Kocaeli Taşköprülüler Derneği, şehitlerimizi önceki akşam düzenlediği bir toplantıyla andı.

Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’de gerçekleştirilen Akgüler Grup’un sponsorluğunda gerçekleştirilen “Şehitlerimizin izinde birlik ve beraberlik gecesi” organizasyonuna televizyonlardaki programlardan da tanınan ilahiyatçı Mustafa Karataş ve hafız Mustafa Duman da katıldı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Yarımca Sanayi Kooperatifi Başkanı Alaattin Alpergin, şehit Abdül Samet Özen’in babası Hüseyin Fehmi Özen ile çok sayıda davetli de organizasyonu takip etti. Kocaeli Taşköprülüler Derneği Başkanı Yasin Sönmez, yaptığı konuşmada etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, dini bilgileri iyi, doğru yerlerden öğrenmek gerektiğinin altını çizdi, “Bakınız dinini hainlerden öğrenenler 15 Temmuz’da neler yaptılar. Bunun için bu gece buraya katılan bu değerli hocalarımıza çok ihtiyacımız var” dedi. Hafız Mustafa Duman’ın Kur’an tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Prof.Dr.Mustafa Karataş, şehitliğin önemine vurgu yaptı, “Ölen insanlar cennetten geri gelmek istemezler, ama şehitler gelmek isterler. Tekrar Allah yolunda şehit olmak isterler. Allah, sadece şehitlere cenneti vaat eder” dedi.

Türkiye’nin iyi yolda olduğunu, Türkiye’nin yükselişte olmasını çekemeyenlerin bulunduğunu anlatan Mustafa Karataş, “Türkiye ayağa kalkarsa Türk dünyası ayağa kalkar. İnsanların en hayırlısı namaz kılan, hacca giden değildir. İnsanlara hayırlı işleri yapandır” diye konuştu. Gecenin sonunda etkinliğin ana sponsoru Fahri Güler, katılan yazarlara plaket verdi, teşekkür etti.

 

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