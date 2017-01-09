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Taşköprülüler’de şampiyon Arslanlı

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Taşköprülüler’de şampiyon Arslanlı
Taşköprülüler Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen köyler arası Futbol Turnuvası’nda dün final maç vardı.

Finalde İshakçılar Köyü’nü 6-5 yenen Arslanlı Köseler Köyü, şampiyonluğa ulaştı.

FİNALİ ARSLANLI İLE İSHAKÇILAR OYNADI

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Taşköprülüler Derneği Futbol Turnuvası’na 16 takım katıldı. 4’ler 4 grupta oynanan maçlarda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldi, çeyrek final ve yarı finalin ardından önceki gün final müsabakası vardı. Arslanlı Köseler ile İshakçılar Köyü arasında oynanan final maçı çok büyük çekişmeye sahne oldu, karşılaşmayı 6-5 kazanan Arslanlı Köseler şampiyonluk sevinci yaşadı.

GOL KRALI ÜMİT KAHYA

Final maçını öncesinde oynana karşılaşmada Ali Hocalar Köyü’nü 6-3 yenen Kalburcu köyü turnuvada üçüncü sırayı elde etti. Turnuvada en centilmen takım Geredeliler Köyü seçildi. İshakçılar Köyü’nden ilimizin tanınmış eski amatör futbolcularından Ümit Kahya, 24 golle gol kralı oldu. Turnuvanı final maçından sonra ödül töreni yapıldı, şampiyon takıma kupasını Başkan İsmail Baran verdi. Turnuvada birinci olan takıma 1500 TL, ikinciye 1000 TL ve üçüncü takıma 750 TL para ödülü verildi.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL BARAN DA TAKİP ETTİ

Taşköprülüler Derneği Turnuvası’nın finalini Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da izledi. Başkan Yardımcısı Selahattin Kabadayıoğlu, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, Kocaeli Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Öznür Gökkaya, Kocaeli Taşköprü Derneği Başkanı Mustafa Gülcan, Körfez Avcılar Derneği Başkanı Recep Kan, Taşköprü Birlikspor Başkanı Orhan Tuna da final maçını izleyenler arasındaydı.

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