  • BIST 82.300
  • Altın 148,344
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,0711
  • Kocaeli 3 °C

Tatil başlıyor; tören Hamidiye’de

»
Tatil başlıyor; tören Hamidiye’de
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 2017 yılının 5.sınıf öğrencilerine yönelik ilk bisiklet dağıtımını Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’nda yaptı.

Bugün yarıyıl tatiline girecek 307 öğrenci, dün tatil hediyesini almış oldular.

Doğan’ın “İzmit’i Seviyorum Bisiklete Biniyorum” sloganıyla başlattığı ve geçtiğimiz yıl “Haydi Okula Bisikletle” diyerek 5 bin öğrenci ve 5 bin öğretmene bisiklet hediye ettiği projenin bu seneki startı dün verildi. Bisiklet dağıtım törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zafer Çok, okul müdürü Muhammet Kamil Kavak, KİHMED Başkanı Selahattin Yamak, Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Sönmez, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı. Törende 307 öğrencinin yanında, yeni atanan ve tayin olarak bu okula gelen 10 öğretmene de bisikletleri teslim edildi.

Arkadaşları adına konuşan 5-D sınıfından Bahadır Gürbüz adlı öğrenci, bisiklet hediyesi için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.

Okul Müdürü Muhammet Kamil Kavak da “ Başkanımıza dağıtımlarda ilk olarak bizim okulumuzu seçtiği için teşekkür ediyorum.  Bisiklet projesiyle örnek olan ve şehrimizin ismini tüm Türkiye’ye duyuran başkanımıza hem şehrimiz, hem de öğrenci ve öğretmenlerimiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz” şeklinde konuştu. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yaman da, projenin anlamlı olduğuna vurgu yaptı, Doğan’ın eğitime yaptığı katkılara teşekkür etti.

GELECEĞE PEDAL ÇEVİRECEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da, “Öğretmenlerimiz de, öğrencilerimiz de artık geleceğe pedal çevirecekler. Hem bedenen, hem ruhen sağlıklı ve başarılı olacaklar. Biz, eğitimde çıtayı yükseltmek istiyoruz. Tek emelimiz mutlu olmanız” diye konuştu.

50 BİN BİSİKLETE ULAŞILACAK

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da,  4. sınıflara basket topu,  5. sınıflara bisiklet dağıttıklarını hatırlattı, “2012 yılında dağıtmaya başladığımız bisiklet sayımız bu yılla birlikte 50 bine ulaşacak. Çocuklarımız, bizden daha iyi olacaklar. Onlarda atalarının genleri var. Onun için okullara destek veriyoruz, yavrularımıza gözümüz gibi bakıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından, bisikletlerin dağıtımı yapıldı. Bisiklet dağıtımı belli bir program dahilinde devam edecek.

Bu haber toplam 160 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara’da kent zirvesi19 Ocak 2017 Perşembe 21:33
  • Bağımsız vekil Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi19 Ocak 2017 Perşembe 20:08
  • HSYK’dan kararname! Aralarında Kocaeli'den de bir isim19 Ocak 2017 Perşembe 18:45
  • Limandaki işlerinden çıkarılan işçilerden tepki19 Ocak 2017 Perşembe 18:08
  • İzmit Körfezi'ni kirleten firmaya bakanlık ceza verdi19 Ocak 2017 Perşembe 15:20
  • Kocaeli'de hastane sayısında artış var19 Ocak 2017 Perşembe 13:59
  • Baran, 'MHP camiasına teşekkür ediyorum'19 Ocak 2017 Perşembe 13:47
  • AK Gençler; “Referanduma hazırız”19 Ocak 2017 Perşembe 13:45
  • Büyükşehir’de sıra ücretlerde19 Ocak 2017 Perşembe 13:29
  • Tüpraş’ta 42, Gübretaş’ta 15 maddede anlaşma19 Ocak 2017 Perşembe 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti