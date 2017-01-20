Tatil başlıyor; tören Hamidiye’de

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 2017 yılının 5.sınıf öğrencilerine yönelik ilk bisiklet dağıtımını Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’nda yaptı.

Bugün yarıyıl tatiline girecek 307 öğrenci, dün tatil hediyesini almış oldular.

Doğan’ın “İzmit’i Seviyorum Bisiklete Biniyorum” sloganıyla başlattığı ve geçtiğimiz yıl “Haydi Okula Bisikletle” diyerek 5 bin öğrenci ve 5 bin öğretmene bisiklet hediye ettiği projenin bu seneki startı dün verildi. Bisiklet dağıtım törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zafer Çok, okul müdürü Muhammet Kamil Kavak, KİHMED Başkanı Selahattin Yamak, Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Sönmez, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı. Törende 307 öğrencinin yanında, yeni atanan ve tayin olarak bu okula gelen 10 öğretmene de bisikletleri teslim edildi.

Arkadaşları adına konuşan 5-D sınıfından Bahadır Gürbüz adlı öğrenci, bisiklet hediyesi için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.

Okul Müdürü Muhammet Kamil Kavak da “ Başkanımıza dağıtımlarda ilk olarak bizim okulumuzu seçtiği için teşekkür ediyorum. Bisiklet projesiyle örnek olan ve şehrimizin ismini tüm Türkiye’ye duyuran başkanımıza hem şehrimiz, hem de öğrenci ve öğretmenlerimiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz” şeklinde konuştu. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yaman da, projenin anlamlı olduğuna vurgu yaptı, Doğan’ın eğitime yaptığı katkılara teşekkür etti.

GELECEĞE PEDAL ÇEVİRECEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da, “Öğretmenlerimiz de, öğrencilerimiz de artık geleceğe pedal çevirecekler. Hem bedenen, hem ruhen sağlıklı ve başarılı olacaklar. Biz, eğitimde çıtayı yükseltmek istiyoruz. Tek emelimiz mutlu olmanız” diye konuştu.

50 BİN BİSİKLETE ULAŞILACAK

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, 4. sınıflara basket topu, 5. sınıflara bisiklet dağıttıklarını hatırlattı, “2012 yılında dağıtmaya başladığımız bisiklet sayımız bu yılla birlikte 50 bine ulaşacak. Çocuklarımız, bizden daha iyi olacaklar. Onlarda atalarının genleri var. Onun için okullara destek veriyoruz, yavrularımıza gözümüz gibi bakıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından, bisikletlerin dağıtımı yapıldı. Bisiklet dağıtımı belli bir program dahilinde devam edecek.