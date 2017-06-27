Tatilciler dönüş yolunda trafikte kaldı

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda TEM otoyolunda oluşan yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

4 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşların İstanbul’a geri dönüş çilesi geç saatlere kadar sürdü. Dönüşlerini bayram tatilinin son gününe bırakan vatandaşlar, akşam saatlerinde de TEM otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM otoyolunda, tatilciler ilerlemekte güçlük çekti.

YOL KENARINDA BEKLEDİLER

Trafik sıkışıklığı nedeniyle hararet yapan bazı araçlar ise yol kenarına çekilerek beklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan D-130 ile D-605 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Gündüz saatlerindeki yoğunluk böyle fotoğraflandı: