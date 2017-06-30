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Tatilden dönen eşleri kaza ayırdı

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Tatilden dönen eşleri kaza ayırdı
İzmit'te, tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobil, TEM'de kaza yaptı, sürücüsü ağır yaralanırken, eşi araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.

Kaza bu sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Malta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; TEM otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan Ilgın (37) idaresindeki 34 PY 8308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp dere yatağına uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Hasan Ilgın ve eşi Naime Ilgın (37) itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı. Yaralı Hasan Ilgın, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan Naime Ilgın ise yapılan sağlık kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.  Naime Ilgın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Ilgın çiftinin memleketleri Giresun'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kerim YAVUZ

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Hayatını kaybeden Naime Ilgın

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Sürücü Hasan Ilgın

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