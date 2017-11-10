Tatlıkuyu’nun modern pazaryeri hizmete başladı 

Gebze’de modern kapalı pazar yerleri vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in en önemli projeleri arasında yer alan sokak parlarının kaldırılarak inşa edilen yeni ve modern kapalı Pazar yerlerine taşınması çalışmaları hızla sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanarak hizmete alınan Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri’nden pazarcı esnafı ve vatandaşlar oldukça memnun. Yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine pazarcı esnafının ve vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek projelendirilerek inşa edilen Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazarı; bölge halkının pazar ihtiyacını daha hijyenik bir ortamda karşılamasına olanak sunuyor.

Pazaryerinin ötesinde çok yönlü yapısıyla projelendirilerek inşa edilen Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri Kompleksi Tatlıkuyu ve Barış mahallelerinin sakinlerinin nişan, düğün gibi etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. 10 adet dükkanı, tuvalet, ilk yardım odası, bebek odası, mescidi, soğuk hava deposuyla tam bir kompleks olarak tasarlanarak inşa edilen Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri ayrıca; derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kapalı pazar yeri sayesinde yağmurda, soğukta artık çadır açmaları gerekmediğini ifade eden pazarcı esnafı kapalı pazar yerinden oldukça memnun olduğunu ifade ediyor. 15 yıldır pazar balıkçılığı yapan Suat Yanar, “Gebze Belediyesinin bizlere sunduğu kapalı pazardan oldukça memnunuz. Burada rahat rahat satışımızı yapıyoruz. Hava durumu artık bizi etkilemiyor; yağmur, çamur, kar, kış görmüyoruz. Ben şahım ve esnaf arkadaşlarım adına özellikle Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.