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Tavşancıl Albay Sami Bey Evi restore ediliyor

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Tavşancıl Albay Sami Bey Evi restore ediliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tavşancıl’da bir tarihi yapıyı daha günümüze kazandırıyor.

Dilovası Tavşancıl Mahallesi 1690 Nol’u parselde yer alan üç katlı tarihi ev, restorasyon projesi kapsamında yenileniyor. Yörede Albay Sami Bey Evi olarak bilinen tarihi yapı, mimarisi ve malzeme niteliği açısından diğer Tavşancıl evlerinden farklı özellikler taşıyor. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.

ALBAY SAMİ BEY EVİ

Dilovası Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan yapı, Tavşancıl Kentsel Sit Alanı’nda bulunan tescilli 60’ın üzerindeki yapıdan birini oluşturuyor. 1690 No’lu parselde bulunan taş yığma yapı, ender örneklerden biri olup; yöredeki tarihsel dokunun önemli bir parçası. Yapı, yörede Albay Sami Bey Evi olarak tanınıyor.

TARİHİ TAVŞANCIL EVLERİ HAYAT BULUYOR

2003 yılında tescillenen sivil mimarlık örneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 8 yıldır devam eden “Tarihi Tavşancıl Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında restore ediliyor. Duvar dokuları temizlenen yapının taşıyıcı zemin ahşap uygulamaları devam ediyor.  

243 METREKARE

Tavşancıl’da 1690 No’lu parselde yer alan üç katlı tarihi yapı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından restore ediliyor. Toplam kullanım alanı 243 metrekare olan yapının bodrum ve zemin katı 80,  birinci katı ise 83 metrekare ölçülerine sahip. Binanın bodrum katı taşlık ve odalardan oluşuyor. Zemin ve birinci kata sofa, odalar, tuvalet ve banyo bulunuyor.

 

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