Tavşancıl’da tarihi konak, Kız Kuran Kursu oldu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği Tavşancıl Konak Hafızlık Kız Kuran Kursu'nun açılışına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tavşancıl Evleri’nden birisine yapılan Kuran Kursu açılışına, Dilovası Kaymakamı Asım Alkan, İlçe Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, İl Müftü Vekili İlyas Öztel, Dilovası Müftüsü Osman Barış ve mahalle sakinleri de katıldı. Açılışta konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Tarihi Tavşancıl Evleri’nden aslına uygun inşa ettiğimiz bu konak, Kuran-ı Kerim’e yakışan bir eser oldu. İlk emir “Oku”nun gereğini yaptık. Tavşancıl Konak Kız Kuran Kursu'nu burada hizmete alıyoruz.” dedi.

“MİLLETİMİZE HİZMET EDECEK KIZLARIMIZ BURADA YETİŞECEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, “Rabbimizin ilk emri okudur. Öncelikli olarak Kuran-ı Kerim’i okumak, anlamak ve yaşamak çok önemlidir. Aslına uygun yaptığımız bu bina bu hizmetle çok daha güzel bir değer kazandı. Kuran’a yakışan bir yer oldu. Milletimize hizmet edecek kızlarımız, annelerimiz burada yetişecek. Harap durunda olan diğer tarihi evlerimizi de ortaya çıkartalım. Vatandaşlarımızdan bunu ayrıca istiyorum. Bu bölgenin daha çok güzelleşmesi için ben hazırım” şeklinde konuştu.

TOLTAR, “VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDEYİZ”

Tavşancıl Konak Hafızlık Kız Kuran Kursu'nun açılışında bir konuşma yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar da, “Büyükşehir Belediyemiz kentin her noktasında çalışıyor. Vatandaşımızın hizmetindeyiz. Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla bu restore edilen tarihi bina kız Kuran Kursu oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.