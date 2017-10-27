Tavşantepe, İhsaniye sınavında
Süper Lig A Grubu’nun flaş ekiplerinden, ilk 4 haftayı zirvede tamamlayan Tavşantepespor, son iki maçında 5 puan kaybetti, 4’üncü sıraya geriledi.
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Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon galibiyetle tanışmayan, geçen yılın flaş takımı İhsaniyespor’u ağırlayacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Diliskelesispor ile Arapçeşmespor kozlarını Tavşancıl Stadı’nda paylaşacak. Bu maçın başlama saati ise 17.00 olarak belirlendi.
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Etiketler : İhsaniyespor, Diliskelesispor, Arapçeşmespor
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