Tavşantepe, İhsaniye sınavında

Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon galibiyetle tanışmayan, geçen yılın flaş takımı İhsaniyespor’u ağırlayacak. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Diliskelesispor ile Arapçeşmespor kozlarını Tavşancıl Stadı’nda paylaşacak. Bu maçın başlama saati ise 17.00 olarak belirlendi.