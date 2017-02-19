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Tavşantepe kaldı Başaranspor düştü

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Tavşantepe kaldı Başaranspor düştü
Süper Lig A Grubu’nda 20’inci hafta çok önemli maçlara sahne oldu.

Düşme potasının hemen üzerinde yer alan, bu korkuyu yakından hisseden Tavşantepespor, Play-Off yarışı yapan Çınarlıspor’a konuk oldu. Orhan’ın 3 gol attığı maçta Tavşantepespor rakibini 4-1 yendi, kümede kalmayı garantiledi. Düşme hattındaki Başaranspor da zirvenin diğer iddialı takımlarından Doğantepespor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen, bitime iki hafta kala ligden düşen üçüncü takım oldu.

ÇINARLISPOR AĞIR YARALI

Geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Derince Belediye Demirspor’u yenip, Play-Off yarışında avantaj sağlayan Çınarlıspor, dün akşam sahasında Tavşantepespor’u konuk etti. Çınarlıspor’da maçın ilk bölümlerde iki şanssız olay yaşandı, Sergen ve Oğulcan, sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tavşantepespor, maçın hemen başında Orhan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

HAKEM ÖMER KOCABEY’E TEPTİ

Çınarlıspor, penaltıdan Ramazan Kocabey ile eşitliği sağladı. Bu golden iki dakika sonra hakem Ömer Kocabey, Çınarlısporlu Fevzi’yi rakibine sert girdiği için kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Tavşantepe penaltı, Çınarlıspor’da kırmızı kart pozisyonunda hakeme uzun süre itiraz ettiler. Tavşantepe maçın ikinci yarısında Orhan (2) ve Ali’nin attığı gollerle net bir galibiyet aldı, kümede kalmayı garantiledi.

DOĞANTEPE’DE HESAPTA OLMAYAN PUAN KAYBI

Süper lig A Grubu’nda haftanın bir diğer kritik maçı da Cephanelik Stadı’nda düşme potasında bulunan Başaranspor ile Play-Off yarışı yapan Doğantepespor arasında oynandı. Geçen hafta deplasmanda Derbentspor ile 0-0 berabere kalıp, lige tutunma adına çok önemli bir puan alan Başaranspor, sahasında Doğantepespor karşısında da 90 dakikayı ayın skorla bitirdi. Ancak rakipleri Tavşancıl ve Tavşantepe kazanınca, bu 1 puanında önemi kalmadı. Doğantepespor ise Play-Off yarışında çok önemli iki puan kaybetti.

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