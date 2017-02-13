Tavşantepe kurtuluyor:2-1

Süper Lig A Grubu’nda 16 puanlı Tavşantepespor ile 13 puanlı Ç.Plajyoluspor, önceki gün çok kritik bir maçta karşılaştı. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçı 2-1 kazanan Tavşantepespor, düşme potasının üzerine çıktı.

GOLLER ORHAN VE ALİ’DEN

Bu sezon düşme potasından bir türlü kurtulamayan, bu korkuyu sezon başından beri yaşayan Tavşantepespor, aynı korkuyu fazlasıyla yaşayan Ç.Plajyoluspor karşısında sınav verdi. Bir maçlık cezasını dolduran Orhan’ın da forma giydiği Tavşantepespor, rakibi karşısında çok üstündü. İlk yarıyı da Orhan’ın attığı golle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Ali ile farkı ikiye çıkaran Tavşantepespor, çok net fırsatları kullanamadı. Ç.Plajyoluspor son dakikalarda farkı 1’i indirmesine rağmen eşitlik sayısını bulamadı, karşılaşmayı Tavşantepespor 2-1 kazandı.