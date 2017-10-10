Tavşantepe ve Bekirdere’de bozulan yollar yenileniyor 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit İlçesi Tavşantepe ve Bekirdere mahallerindeki alt yapı işlerinden dolayı bozulan yolların üst yapı işleri için ihale gerçekleştirdi. İhaleye 6 firma teklif sundu. Yol üst yapı işlerinin, yer temininden sonra 400 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan İzmit İlçesi Tavşantepe ve Bekirdere Mahalleleri yol üst yapı işleri kapsamında 26 bin ton asfalt dökülecek. Asfaltın yanında 5 bin 500 metreküp Trimer Kazı, 32 bin ton PMT temel, 850 metreküp beton, 17 bin metrekare parke taş ve 850 metre bordür malzeme kullanılacak. Yapılacak çalışmalarla alt yapı işlerinde bozulan yolların tamamı yenilenecek.