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Tavşantepeli Orhan’ı Doğantepespor kaptı

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Tavşantepeli Orhan’ı Doğantepespor kaptı
Bu sezon Tavşantepespor’daki başarılı futbolu ile dikkat çeken, takımının da ligde kalmasında çok büyük katkı sağlayan forvet oyuncusu Orhan, Doğantepespor’a transfer oldu.

Tavşantepespor yönetim kurulu, ligde kalmalarının kesinleşmesi sonrası Orhan’ın Doğantepespor’a gitmesine izin verdiler.

AHMET AYDIN DA UZUNTARLA’DA

Süper Lig’de kalması kesinleşen Tavşantepespor, transferin son günü bir diğer genç oyuncusu Ahmet Aydın’ı da 1.Küme’de Play-Off oynayacak olan Uzuntarlaspor’a verdi. Orta sahanın sağında görev yapan Ahmet Aydın da, bu sezon takımın önemli isimleri arasında yer alıyordu.

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