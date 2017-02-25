Tavşantepeli Orhan’ı Doğantepespor kaptı

Tavşantepespor yönetim kurulu, ligde kalmalarının kesinleşmesi sonrası Orhan’ın Doğantepespor’a gitmesine izin verdiler.
AHMET AYDIN DA UZUNTARLA’DA
Süper Lig’de kalması kesinleşen Tavşantepespor, transferin son günü bir diğer genç oyuncusu Ahmet Aydın’ı da 1.Küme’de Play-Off oynayacak olan Uzuntarlaspor’a verdi. Orta sahanın sağında görev yapan Ahmet Aydın da, bu sezon takımın önemli isimleri arasında yer alıyordu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.