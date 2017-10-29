Tavşantepe’nin geri dönüşü:3-2

Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon galibiyetle tanışmayan, geçen yılın flaş takımı İhsaniyespor’u ağırladı. Cephanelik Stadı’ndaki maça konuk ekip çok hızlı başladı, ilk 15 dakikayı Ahmet ve Uğur Gegin’in attığı gollerle 2-0 önde geçti, devre de bu skorla tamamlandı.

90+5’DE GÜLDÜ

İlk yarıyı 2-0 geride bitiren Tavşantepespor, ikinci yarıda 52’den Onur’un penaltı golü ile farkı 1’e indirdi. 83’de ise Ömer Yazgan ile eşitliği sağladı. Karşılaşma berabere bitecek derken 90+5’de Bahadır ev sahibe 3 puanı getiren golü attı. Bu golden sonra İhsaniyespor’da Enes ile Oğuzhan Bölgen kırmızı kart gördü. Tavşantepespor’da ikinci yarı oyundan çıkan Abdullah da galibiyet golü sonrasında sevincini abartınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçı 3-2 kazanan Tavşantepespor, İhsaniyespor’a puan şansı vermedi.