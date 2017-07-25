Tavşantepespor, Aydın ile devam etmek istiyor

Geçen yıl süper Lig’de kümede kalmayı son maçta başaran Tavşantepespor, yeni sezon öncesinde ilk etapta teknik heyetini belirlemek istiyor.

Geçen yıl sezon ortasında takımın başına geçen, takımı kümede bırakan Erkan Aydın ile yeni sezon içinde devam etmeyi planlıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen yıl takımı ligde tutan Erkan Aydın’a teklif götürdü. Başkan Musa Karayel’in genç teknik adamla çalışmayı çok istediği öğrenildi. Erkan Aydın, “Başkanımızla görüştük. Kendilerine yeni sezon yapılanması ile düşüncelerimi anlattım. Öncelikli olarak geçen yılki kadromuzu tutup, 5-6 takviye yapmamız gerektiğini ifade ettim. Görüşmelerimiz sürüyor, kadronun oluşması konusunda ortak bir yerde buluşmamız gerekiyor” dedi.