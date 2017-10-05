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Tavşantepespor tutulmuyor: 1-3

Tavşantepespor tutulmuyor: 1-3

Süper Lig A Grubu’nda bu sezonun sürpriz takımı Tavşantepespor, ilk iki maçını galibiyetle tamamlamıştı.

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Kırmızı-Beyazlı ekip, önceki akşamda geçen yıl BAL’dan düşen üçte sıfır yapan Hereke Yıldızspor’a konuk oldu, rakibine 3-1 üstünlük sağladı, 3’de 3 yapıp, liderlik koltuğuna oturdu.

H.YILDIZSPOR 4’DE SIFIR ÇEKTİ

 Ev sahibi ekip Bayram’ın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, ikinci yarıda sahada Tavşantepespor fırtınası vardı. Kırmızı-Beyazlı ekip, ikinci yarıda Kamilcan (2) ve Onur’un attığı gollerle 3-1 galip geldi. Tavşantepespor’da Mustafa ve Recep de, maçın son bölümlerinde kırmızı kart gördü. H.Yıldızspor, Süper Lig’de 4’üncü maçından da puansız ayrıldı.

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