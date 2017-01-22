Tavşantepespor’dan çok önemli galibiyet

Süper Lig A Grubu’nda alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kandıra Belediyespor ile Tavşantepespor kozlarını paylaştı.

Hafta içinde Eyüp, Hakan Kılıç, Kudret ve Erkan gibi önemli oyuncuları ile yollarını ayıran Tavşantepespor, bu kritik maçı Orhan’ın attığı golle 1-0 kazandı, çok önemli 3 puan aldı.

KANDIRA’NIN İKİ ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Ligin ilk yarısında üst sıraları zorlayan, Play-Off hattında yer alan Kandıra Belediyespor, ligin ikinci yarısı ile birlikte düşüşe geçti. Yeşil-Beyazlı ekip, dünde konuk ettiği Tavşantepespor karşısında kazanmak istiyordu, maça da iyi başladı. Samet ve Bedirhan’ın şutları direkten döndü. Kandıra Belediyespor’da 70’inci dakikada da Batuhan kırmızı kart gördü, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.