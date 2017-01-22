  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli 1 °C

Tavşantepespor’dan çok önemli galibiyet

»
Tavşantepespor’dan çok önemli galibiyet
Süper Lig A Grubu’nda alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kandıra Belediyespor ile Tavşantepespor kozlarını paylaştı.

Hafta içinde Eyüp, Hakan Kılıç, Kudret ve Erkan gibi önemli oyuncuları ile yollarını ayıran Tavşantepespor, bu kritik maçı Orhan’ın attığı golle 1-0 kazandı, çok önemli 3 puan aldı.

KANDIRA’NIN İKİ ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Ligin ilk yarısında üst sıraları zorlayan, Play-Off hattında yer alan Kandıra Belediyespor, ligin ikinci yarısı ile birlikte düşüşe geçti. Yeşil-Beyazlı ekip, dünde konuk ettiği Tavşantepespor karşısında kazanmak istiyordu, maça da iyi başladı. Samet ve Bedirhan’ın şutları direkten döndü. Kandıra Belediyespor’da 70’inci dakikada da Batuhan kırmızı kart gördü, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu haber toplam 40 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig’in zirvesinde kazanan yok22 Ocak 2017 Pazar 14:22
  • Bağçeşme’de umutlar Play-Off’a kaldı:1-322 Ocak 2017 Pazar 14:19
  • Körfezspor, 8 maç sonra kazandı22 Ocak 2017 Pazar 14:17
  • Suadiye, Başiskele’ye fark attı:4-122 Ocak 2017 Pazar 14:16
  • Çayırtepe ile Üçtepespor maçından gol sesi yok22 Ocak 2017 Pazar 14:14
  • U-14’lerde Yenişehir galip22 Ocak 2017 Pazar 14:13
  • Sefa, Ali ve Oğuzhan’ın dikkatli olmaları gerekiyor21 Ocak 2017 Cumartesi 17:44
  • Demirspor dışarıdaki son 4 maçı kazanamadı21 Ocak 2017 Cumartesi 17:40
  • Voleybolda zorlu gün21 Ocak 2017 Cumartesi 17:24
  • Birlik, Anadolu Üsküdar’a konuk 21 Ocak 2017 Cumartesi 17:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti