Tavşantepe’yi yenmek zor: 2-2

Süper Lig A Grubu’nda bu sezonun sürpriz takımı Tavşantepespor, önceki akşam Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği Derbentspor karşısında maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen, son dakikada bulduğu golle mağlubiyetten kurtuldu, 1 puan alıp liderliğini devam ettirdi.

Nusretiyespor da zorlu Diliskelesi deplasmanından 1 puanla dönüyor. Güneşspor, Hereke Yıldızspor ve Çınarlıspor ise haftayı 3 puanla kapattılar.

TAVŞANTEPE İLK YARIDA 10 KİŞİ KALDI

Süper Lig A Grubu’nda sezona çok iyi başlangıç yapan, oynadığı 3 maçı da kazanan Tavşantepespor, grubun iddialı takımlarından Derbentspor karşısında sınav verdi. Maça konuk ekip Derbent daha iyi başladı, pozisyonlarda buldu, ancak gol Tavşantepe’den geldi. İlk yarının son dakikasında kazanılan serbest atıştan topa en son Semih dokundu, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün hemen ardından Tavşantepesporlu Kamil, kaleci Sarp ile karşı karşıya kaldı, şutu kaleciden döndü. Kamil, kalecinden dönen topa ikinci kez hamle yaptı, müdahalesinde kaleci Sarp yerde kaldı. Hakem Volkan Kırbaş, ikinci sarıdan kırmızı kartla Kamil’i oyundan attı.

DERBENTSPOR İKİNCİ YARI ÖNE GEÇTİ

Maçın ilk yarısı 1-0 yenik bitiren Derbentspor, ikinci yarıda oyunu rakip sahaya yıktı, 10 kişi oynayan rakibi karşısında pozisyonlar da buldu. Halil Kılıç, İsmail ve Uğur Çolak’ın şutlarında kaleci Ömer çok başarılıydı. 60’ıncı dakikada ise Gökhan Özkanlı’nın kullandığı korner atışı direkt kaleye gitti, bu golle maça eşitlik geldi. Tavşantepesporlular bu golde kaleci Ömer’e faul yapıldığı için yoğun itirazda bulundular. 80’de günün başarılı ismi Onur Cebeci, Derbent’i öne geçiren golü attı. 89’da ise Tavşantepe’de ikinci yarı oyuna giren İdris Malo, uzaktan attığı golle skoru belirledi, maçta 2-2 sona erdi.

NUSRETİYE 1 PUANLA YETİNDİ

Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Nusretiyespor, bu sezonda yine çok iddialı bir takım kurdu. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Yeşil-Beyazlı ekip, ligin yeni takımlarından Diliskelesispor ile deplasmanda karşılaştı. Diliskelesi de bu sezona iyi başlamış, geçen hafta deplasmanda Derbentspor karşısında ilk yenilgisini almıştı. Kerim’in sakatlığı yüzünden forma giymediği Nusretiyespor, bu zorlu deplasmanda 0-0 berabere kaldı, 1 puanla yetindi.

