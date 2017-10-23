Tavukçu Necdet'in evlat acısı! Babasından 3 ay sonra oğlunu kaybetti
İzmit'in sevilen esnaflarından Necdet Memiş'in 23 yaşındaki oğlu Emirhan Memiş kalp krizinden yaşamını yitirdi. İlimizde Tavukçu Necdet olarak da bilinen Necdet Memiş 3 ay önce de babası Ayhan Memiş'i kaybetmişti.
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Necdet ile Emine Memiş çiftinin oğulları Emirhan Memiş, bugün ikindi vakti Başiskele Körfez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Özgür Kocaeli gazetesi olarak merhuma rahmet sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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Etiketler : Tavukçu Necdet, Necdet Memiş, Emirhan Memiş
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