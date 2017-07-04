  • BIST 100.984
  • Altın 139,742
  • Dolar 3,5481
  • Euro 4,0316
  • Kocaeli 22 °C

Tavukçuluk Fuarı’na davet

»
Tavukçuluk Fuarı’na davet
İki yılda bir düzenlenen, HKF Fuarcılık A.Ş.’nin, VNU Exhibitions lisansı ile gerçekleştirdiği en önemli organizasyonlarından biri olan Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı VIV Türkiye’nin bu yıl 8’incisi düzenleniyor.

06-08 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi 9, 10 ve 11. salonlarında gerçekleştirilecek VIV Türkiye’ de, Dünya’nın birçok ülkesinden ve Türkiye’nin pek çok ilinden gelecek kanatlı endüstrisinde söz sahibi iş insanlarını ağırlayacak.  Fuar, bu yıl tüm yatırımcıları, büyümeye ve birlikte kazanmanın ortak noktasında yer almaya davet ediyor.

8.VIV Türkiye Fuarı bu yıl, kanatlı sektörünü hareketlendirerek küresel iş ağları kurmak,  küresel pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ’leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak üzere iş dünyasını buluşturarak ve B2B görüşmelere olanak tanıyarak yepyeni iş fırsatları ve ticaret olanakları sunuyor. Ayrıca Fuar ile eş zamanlı olarak düzenlenen seminerler ile en yeni teknolojilerin ve sektöre ait birçok yeniliğin ilk ağızdan pazara duyurulmasına katkıda bulunuyor.

760 firmanın katılacağı VIV Türkiye Fuarı’na kanatlı sektörüne ait 25.000 den fazla profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından da desteklenen VIV Türkiye, bu yıl da kanatlı sektörüne ait yeni ürün ve son teknolojilerini sergileyecek Belçika, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan,  Macaristan, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Güney Kore, Meksika, Polonya, Slovenya, Güney Afrika, Hollanda, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye menşeili 760’dan fazla firmanın katılımıyla, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’den gelecek 27.000 üzerindeki potansiyel kanatlı sektör alıcısını 17.000 m2 fuar alanı üzerinde buluşturacak.

Bu haber toplam 285 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salonlarda sıkıntılar04 Temmuz 2017 Salı 09:00
  • TÜGVA’nın Yaz Okulu açılıyor03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:46
  • Ulugazi çevresindeki çok iğrenç ve ağır koku03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:45
  • İshakçılar bölgesinde elektrik sorunu büyük03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:39
  • Balık Pazarı esnaflarının işi çok zor hale geldi02 Temmuz 2017 Pazar 22:38
  • Tramvay geçti, yolcu almadı02 Temmuz 2017 Pazar 09:48
  • Martı da serinlemek istedi02 Temmuz 2017 Pazar 09:43
  • Sedaş: “Direk numarası verilirse arızaya müdahale hızlı olur”02 Temmuz 2017 Pazar 09:25
  • İzmit Gazozu'na tam not01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:13
  • Uğur Mumcu Parkı çok ucuza mı gitti ? 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:11
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti