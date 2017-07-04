Tavukçuluk Fuarı’na davet

İki yılda bir düzenlenen, HKF Fuarcılık A.Ş.’nin, VNU Exhibitions lisansı ile gerçekleştirdiği en önemli organizasyonlarından biri olan Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı VIV Türkiye’nin bu yıl 8’incisi düzenleniyor.

06-08 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi 9, 10 ve 11. salonlarında gerçekleştirilecek VIV Türkiye’ de, Dünya’nın birçok ülkesinden ve Türkiye’nin pek çok ilinden gelecek kanatlı endüstrisinde söz sahibi iş insanlarını ağırlayacak. Fuar, bu yıl tüm yatırımcıları, büyümeye ve birlikte kazanmanın ortak noktasında yer almaya davet ediyor.

8.VIV Türkiye Fuarı bu yıl, kanatlı sektörünü hareketlendirerek küresel iş ağları kurmak, küresel pazarlarda söz sahibi olmak, KOBİ’leri güçlendirmek ve etkin büyümeyi hızlandırmak üzere iş dünyasını buluşturarak ve B2B görüşmelere olanak tanıyarak yepyeni iş fırsatları ve ticaret olanakları sunuyor. Ayrıca Fuar ile eş zamanlı olarak düzenlenen seminerler ile en yeni teknolojilerin ve sektöre ait birçok yeniliğin ilk ağızdan pazara duyurulmasına katkıda bulunuyor.

760 firmanın katılacağı VIV Türkiye Fuarı’na kanatlı sektörüne ait 25.000 den fazla profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından da desteklenen VIV Türkiye, bu yıl da kanatlı sektörüne ait yeni ürün ve son teknolojilerini sergileyecek Belçika, Çin, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Güney Kore, Meksika, Polonya, Slovenya, Güney Afrika, Hollanda, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye menşeili 760’dan fazla firmanın katılımıyla, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’den gelecek 27.000 üzerindeki potansiyel kanatlı sektör alıcısını 17.000 m2 fuar alanı üzerinde buluşturacak.