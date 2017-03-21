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Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

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Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde, fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Tayfun Talipoğlu evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple fenalaştı. Yakınlarının durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine Tayfun Talipoğlu, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tayfun Talipoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti. Evinde fenalaşarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 55 yaşındaki gazeteci Tayfun Talipoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Talipoğlu saat 01.00 sıralarında Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Evde bulunan bir arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Talipoğlu, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedavi altına alınan Talipoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talipoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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