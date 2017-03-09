TAYSAD Başkanı Kanca elektrik zammına engel olunmasını istedi

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, "Kamu, uzun zamandan beri enerji girdi maliyetlerinde fiyatları sabitledi hatta doğal gazda indirim yaptı ama ne yazık ki enerji üreticileri ve dağıtıcıları özellikle organize sanayi bölgelerinde gizli bir zam yapıyorlar." dedi.

TOSB Konferans Salonu'nda düzenlenen TAYSAD 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, TAYSAD Başkanı Kanca, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TAYSAD Başkanı Kanca, burada yaptığı konuşmada, yönetim olarak son bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin dernek üyelerine bilgi verdi.

Konuşmasının devamında sektörün gündemindeki konulara değinen Kanca, toplu iş sözleşmesinin 2017'nin en önemli maddelerinden biri olduğunu ve toplantılara olan ilginin de bunu gösterdiğini söyledi.

Kanca, özellikle kendi iş kollarında toplu iş sözleşmesinin bu sene zor geçeceğini belirterek, "15 Temmuz'da neredeyse kesintisiz bir hafta sonu geçirdik. Pazartesi gününe geldiğimizde gümrükler çalıştı ve biz sevkıyatlarımızı yaptık. Müşterilerimize herhangi bir şekilde gecikme yaşanmaksızın bu darbeyi atlattık ama önümüzdeki toplu iş sözleşmesi sıkıntılı geçecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Tedarik zincirinde problemler olabileceğine dikkati çeken Kanca, üyelere, planlamalarını tedarik zincirinde herhangi bir kesintiye yer vermeyecek şekilde yapmaları uyarısında bulundu.

Kanca, bu konuda devletten de destek beklediklerini vurgulayarak, "Çünkü 2015'te yaşadıklarımız bize bu işin kamu otoritesinin olmaması durumunda ne gibi sonuçlar doğuracağını gösterdi." ifadesini kullandı.

- Elektrikte gizli zam iddiası

Enerji üretici ve dağıtıcılarının elektrik fiyatlarına gizli zam yaptığını öne süren Kanca, şöyle devam etti:

"Kamu uzun zamandan beri enerji girdi maliyetlerinde fiyatları sabitledi hatta doğal gazda indirim yaptı ama ne yazık ki enerji üreticileri ve dağıtıcıları özellikle organize sanayi bölgelerinde gizli bir zam yapıyorlar. Bu zam, bölge bölge değişiyor. Devletimizden, kendi yapmadığı zammın elektrik üreticileri tarafından yapılmasına engel olunmasını istiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz."

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise otomotiv sektörünün, üretimin bilgi ekonomisine dönüştürülmesi sürecinin çok önemli bir hazırlayıcısı ve sağlayıcısı olduğunu kaydetti.

İstihdamda reel sektörün talepleri doğrultusunda bir modellemeyi Kocaeli'de başlattıklarına dikkati çeken Güzeloğlu, "Bir bütün olarak aslında bir tek şeyi amaçlıyoruz. Üretimin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, talebe göre insanı eğitmektir. Yeni mesleki eğitimde bu anlamdaki düzenlememiz, mesleki eğitimi baştan aşağıya tamamen reel kesimin ve üretim kesiminin talepleri doğrultusunda sadece okulla değil, üretimle buluşturacak bir radikal dönüşümler içeriyor." görüşünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından, ihracat, eğitim, kurumsal sosyal sorumluluk, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım alanlarında başarılı firmaların temsilcilerine plaket verildi.