TAYSAD'dan katma değere ödül

Patent - Faydalı Model - Endüstriyel Tasarım, İhracat, Eğitim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk konularındaki en başarılı TAYSAD üyesi kuruluşların ödüllendirildiği TAYSAD 39. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

TAYSAD 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı, TAYSAD Başkanı Alper Kanca'nın ev sahipliğinde, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Danışmanı Pertev Cinalioğlu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), TOBB Otomotiv Meclisi, TTGV, TOSB gibi paydaş kurumların başkan ve temsilcileri ile çok sayıda işadamının katılımıyla gerçekleşti.

2016 yılına yönelik genel bir değerlendirmeyle açılış konuşmasına başlayan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, 'Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücüyle dünyada ilk 10' hedefi kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürütülen çalışmaları aktardı. Yurtdışında Türkiye algısının korunmaya ve gelişmeye muhtaç olduğuna dikkat çeken Kanca, "Biz TAYSAD olarak Türkiye'nin mevcut ülke algısını kuvvetlendirmek ve ülkemize yeni yatırımlar çekmek için yurtdışındaki temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda sık sık küresel ana sanayi firmalarıyla bir araya geliyoruz" dedi.

Son yılların en cazip teşvik ortamı

Gündemdeki başlıkların otomotiv sektörüne etkisine değinen Kanca, "Toplu iş sözleşmeleri, 2017'nin en önemli konularından biri olacak. Bu süreçte, firmalarımızın planlamalarını tedarik zincirinde herhangi bir kesintiye yer vermeyecek şekilde kurgulamaları oldukça önemli. Bu yılın bir diğer gündem maddesi ise elektrik zammı. Enerji üretici ve dağıtıcıları gizli zam yapıyorlar ve zam oranları bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Önemli bir maliyet kalemi olan enerji fiyatları ile ilgili olarak devletimizden, kendi yapmadığı zammın elektrik üreticileri tarafından yapılmasına engel olmasını istiyoruz. Buna karşılık devletimizin sunduğu istihdam, Ar-Ge ve yatırım konularında son yılların en cazip teşvik ortamına sahibiz. Bu teşviklerin yakından takip etmesi, yatırım planlarımızda birçok şeyi olumlu manada değiştirebilir. Özellikle Ar-Ge teşviklerini değerlendirmede daha aktif ve girişken olmalıyız. Ar-Ge merkezi kurmayan tedarikçiler, kararlarını tekrar gözden geçirmeli. Türkiye'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 363 Ar-Ge merkezi var. Ar-Ge merkezleri içinde en büyük pay, otomotiv sektörüne ait. Sektörümüzde, 78'i TAYSAD üyelerine, 15'i ana sanayi firmalarına, 10'u TAYSAD üyesi olmayan firmalara ait tam 103 Ar-Ge merkezi bulunmakta. Bu rakam, Türkiye'deki tüm Ar-Ge Merkezleri'nin yüzde 28'inin otomotiv sanayinden olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Vali Güzeloğlu: Türkiye, dünyada ilk 10' hedeflemesini hak eden bir ülkedir

TAYSAD Genel Kurulu Toplantı'na katılan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise konuşmasında otomotiv sektörünün, üretimin bilgi ekonomisine dönüştürülmesi sürecinin çok önemli bir hazırlayıcısı ve sağlayıcısı olduğunu belirtti. Vali Güzeloğlu "Türkiye, geçmişinden, tarihinden, birikiminden, derinliklerinden aldığı güçle, büyük hedeflere kararlılıkla yol alan bir ülke. TAYSAD'ın "Tasarım, Teknoloji, Tedarik gücü ile dünyada ilk 10" hedeflemesi, şüphesiz Türkiye'nin ülke hedeflemesidir. Türkiye her alanda ve her sektörde, bölgesinde ve küresel ölçekte sahip olduğu zenginlikler, derinlikler ve dinamiklerle bunu hak eden bir ülkedir" diye konuştu.

İstihdamda reel sektörün talepleri doğrultusunda bir modellemeyi Kocaeli'de başlattıklarına dikkati çeken Güzeloğlu, "Bir bütün olarak aslında bir tek şeyi amaçlıyoruz. Üretimin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve talebe göre insanı eğitmek. Yeni mesleki eğitimde bu anlamdaki düzenlememiz, mesleki eğitimi baştan aşağıya tamamen reel kesimin ve üretim kesiminin talepleri doğrultusunda sadece okulla değil, üretimle buluşturacak radikal dönüşümler içeriyor" dedi.

"TAYSAD Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

TAYSAD Başarı Ödülleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Olağan Genel Kurul'da sahiplerini buldu. Patent kategorisinde birincilik Ege Endüstri'nin olurken, ikincilik ödülünü HEMA Endüstri, üçüncülük ödülü Tırsan Treyler aldı. Faydalı Model alanında Vestel Elektronik birinci, ORS ikinci ve Makersan üçüncü oldu. Endüstriyel Tasarım alanında ise birincilik ödülü Yiğit Akü'ye, ikincilik ödülü Grammer Koltuk ile Asaş Alüminyum'a ve üçüncülük ödülü Tırsan Treyler'e verildi. 2015 yılında en çok ihracat yapan Bosch Sanayi birincilik ödülünü alırken, Maxion İnci Jant ikincilik ve CMS ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

TAYSAD tarafından organize edilen eğitimlere en çok katılım sağlayan Kanca Dövme Çelik, bu alanda birincilik ödülünü alırken; ikincilik ödülü Bodycote Istaş'a, üçüncülük ödülü ise Ark Pres Emniyet Kemeri'ne verildi. Sosyal Sorumluluk kategorisinde ise, Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir projesine yaptıkları katkılar nedeniyle, birincilik ödülünü SES3000 CNC, ikincilik ödülü Hexagon Studio ve üçüncülük ödülünü ise Berner firmaları aldı.