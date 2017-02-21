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Tazeoğlu’ndan Körfez’de şiir dolu gece

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Tazeoğlu’ndan Körfez’de şiir dolu gece
Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Kahraman Tazeoğlu, Körfezlilerin şiire doyduğu unutulmaz bir gece yaşattı.

Körfez Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat etkinliklerinin önceki günkü konuğu radyo programcısı ve şair Kahraman Tazeoğlu oldu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, meclis üyeleri, STK temsilcileri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlerin yoğun katılım sağladığı programda Kahraman Tazeoğlu, kendisinin şiir yazma serüveninden bahsetti. Tazeoğlu, şiirin, şairin yaşam süreci içerisinde içinde birikenleri, sıkıntıları ve sevinçleri dile getirmeye yardımcı olan bir araç olduğuna değindi. Şiire olan desteğinden dolayı Başkan Baran'a teşekkür eden Tazeoğlu, "Şiiri seven bir belediye başkanı olması çok güzel" ifadelerini kullandı.

Program sonrasında ise Başkan Baran'ın eşi Bilge Baran ve Başkan Yardımcısı İsa Taş, Tazeoğlu'na kiraz maketi takdim etti.

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